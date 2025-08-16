Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hải Phát kiến tạo tâm điểm tại phố đi bộ đẹp nhất tỉnh Bắc Ninh (mới)

P.V

Sau khi triển khai thành công phân khu thấp tầng tại dự án HP Intermix Bắc Giang - tuyến phố đi bộ trung tâm mang phong cách thương mại hiện đại tại trung tâm tỉnh Bắc Giang (cũ) nay là tỉnh Bắc Ninh (mới) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tiếp tục nâng tầm giá trị bằng việc triển khai phân khu cao tầng mang thương hiệu The Interone, gồm 4 tòa chung cư cao cấp, thiết lập chuẩn mực sống mới giữa khu vực trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh (mới).

Vị trí “độc bản” – trái tim của Bắc Ninh hiện đại

The Interone tọa lạc trực diện tuyến phố đi bộ biểu tượng của tỉnh Bắc Ninh - nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố vàng cho một bất động sản lý tưởng: Trung tâm hành chính - Trung tâm giao thương - Trung tâm giao thoa văn hóa - Khu vực lõi đô thị hiện hữu.

image001.jpg
Phối cảnh dự án The Inteone

Vị trí này không chỉ là “tọa độ vàng” với khả năng kết nối siêu tốc đến các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, mà còn nằm ngay sát khu hành chính mới của tỉnh Băc Ninh, các cơ sở y tế, giáo dục, trung tâm thương mại lớn… tạo nên chuỗi giá trị sống và đầu tư bền vững mà hiếm dự án nào có thể sánh bằng.

Thị trường Bất động sản Bắc Ninh hiện nay, nguồn cung căn hộ cao cấp trung tại tâm khan hiếm, đặc biệt là các dự án sở hữu vị trí trực diện phố đi bộ - một loại hình bất động sản tạo ra giá trị dòng tiền trong bối cảnh đô thị đang phát triển nóng nhưng thiếu sản phẩm chất lượng và pháp lý minh bạch.

Tâm điểm của giới chuyên gia - Cán bộ trung, cao cấp

The Interone được đánh giá là sản phẩm vừa tầm ở - vượt tầm đầu tư, lý tưởng cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Trám, Vân Trung…, hoặc cán bộ chuyển về trung tâm hành chính tỉnh mới tỉnh Bắc Ninh.

Với vị trí đắc địa - ngay lõi trung tâm - cùng hạ tầng đồng bộ, môi trường sống văn minh, dự án này trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhóm cư dân có thu nhập cao, nhu cầu ở thực và kỳ vọng đầu tư sinh lời ổn định, lâu dài.

image003.jpg
Phối cảnh tổng thể dự án The Interone

Không gian sống hiện đại – Giá trị đầu tư bền vững

Mỗi tòa căn hộ tại The Interone cao 10 tầng nổi, 1 tầng hầm, được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng yếu tố ánh sáng tự nhiên, không gian thoáng rộng và tính riêng tư tối đa. Dự án bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp, tích hợp hệ thống thiết bị thông minh, tiện ích nội khu khép kín, đảm bảo cư dân có thể vào ở ngay mà không tốn thêm chi phí hoàn thiện.

Hơn hết, The Interone sở hữu pháp lý minh bạch - một yếu tố ngày càng trở nên đắt giá trong bối cảnh thị trường bị siết chặt về pháp lý dự án.

Thời điểm “vàng” để sở hữu tài sản giá trị

Bên cạnh giá trị an cư lý tưởng, The Interone còn là sản phẩm đầu tư sáng giá với tiềm năng cho thuê lớn nhờ vị trí trung tâm, phù hợp với hàng ngàn chuyên gia nước ngoài và kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh - nơi được mệnh danh là “thủ phủ FDI” phía Bắc.

Trong bối cảnh nguồn cung trung tâm khan hiếm, giá trị bất động sản khu vực nội đô ngày càng gia tăng, thì sở hữu một căn hộ tại The Interone chính là nắm giữ tài sản có khả năng tăng giá vượt trội theo thời gian.

THE INTERONE – VỊ THẾ KIM CƯƠNG, TÂM ĐIỂM KẾT NỐI

Một sản phẩm của Tập đoàn Hải Phát

Đơn vị phát triển kinh doanh: SGO HOMES & Hải Phát Land Group

P.V
#Tập đoàn Hải Phát #The Interone

