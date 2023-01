Hai nhóm thanh niên ở Đồng Nai hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng súng

TPO - Hai nhóm thanh niên ở Đồng Nai chuẩn bị súng đạn rồi hẹn nhau đến địa điểm giải quyết mâu thuẫn. Công an đã bắt giữ 7 đối tượng cùng nhiều vũ khí "nóng".

Ngày 9/1, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tiếp nhận, xử lý vụ 2 nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8/1, tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo của người dân ở ấp 8, xã An Phước (huyện Long Thành) về việc 2 nhóm thanh niên đang tập trung chuẩn bị đánh nhau.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ 7 đối tượng liên quan: gồm Nguyễn Văn Huy (23 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi) cùng ngụ tại An Giang, Nguyễn Xuân Tiên (29 tuổi, ngụ Nghệ An), Phạm Thị Hà My (21 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Phạm Văn Kiên (24 tuổi, ngụ Đồng Nai), Võ Sư Thạnh (26 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Cáp Xuân Huy (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Lực lượng công an đã thu giữ trên người các đối tượng 1 khẩu súng rulo bắn đạn thể thao, 1 cây súng bút cùng hàng chục viên đạn bi và 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Sau khi bắt giữ, tổ công tác 161 đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an xã An Phước (huyện Long Thành) lập hồ sơ ban đầu để xử lý theo quy định của pháp luật.