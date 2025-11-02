Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hai mẹ con tử vong trong nhà vệ sinh

Chúc Trí
TPO - Không thấy con đâu nên người mẹ đi tìm. Tiếp đó, ông ngoại đi vệ sinh đã phát hiện 2 mẹ con đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Tối 2/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến 2 mẹ con tử vong tại xã Hưng Thạnh.

z7181981283929-dae096d322f3e3ffaa277784c59095c5.jpg
Căn nhà nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con bà Nguyệt.

Thông tin ban đầu từ địa phương cho biết, chiều 2/11, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1976, ngụ xã Hưng Thạnh) đi làm về không thấy con là Trần Bảo Ngọc (SN 2011) ở nhà nên đi tìm.

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (83 tuổi) - cha bà Nguyệt, đi vệ sinh bất ngờ phát hiện con gái và cháu đã tử vong trong nhà vệ sinh, nên tri hô hàng xóm hỗ trợ và báo công an xã.

Nhận tin báo, công an xã Hưng Thạnh phối hợp với các cơ quan liên quan phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu từ chính quyền, khu vực căn nhà thường xuyên bị ngập nước, nên có thể điện bị hở và giật làm 2 mẹ con tử vong.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện rất khó khăn của địa phương, nhà có 3 người, nay 2 mẹ con bà Nguyệt tử vong, chỉ còn lại ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã già yếu.

