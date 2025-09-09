Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LÂM ĐỒNG:

Hai em nhỏ tử vong sau tai nạn trên đường liên xã

Thái Lâm
TPO - Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường liên xã ở tỉnh Lâm Đồng đã khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng.

Sáng 9/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, vụ va chạm giao thông nghiêm trọng tại xã Quảng Tân khiến 2 em nhỏ tử vong và 2 người khác bị thương nặng.

anh-tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Các nạn nhân tử vong là L.A.D. (15 tuổi) và P.T.T.T. (14 tuổi), cùng trú xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng. Hai người bị thương gồm chị N.T.D. (29 tuổi) và em L.V.T. (15 tuổi), hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 8/9, chị N.T.D điều khiển xe máy chở theo em P.T.T.T trên đường liên xã thì va chạm với xe máy do L.V.T lái, chở phía sau là em L.A.D, đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người ngã xuống đường, bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến sáng 9/9, 2 em nhỏ ngồi sau xe máy đã không qua khỏi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
