Hai Bí thư Trung ương Đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

SVO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia ngày 21/3, anh Bùi Quang Huy (sinh năm 1977, quê Nghệ An) hiện là Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Anh có trình độ ThS Luật, trưởng thành từ nhiều vị trí công tác tại T.Ư Đoàn.

Trong quá trình công tác, anh từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Trưởng ban, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Giai đoạn 2016 – 2020, anh là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Tháng 1/2021, anh được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII. Từ tháng 8/2022 đến nay, anh giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Cùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là chị Nguyễn Phạm Duy Trang (sinh năm 1982, quê TP. HCM) hiện là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Chị có trình độ Nghiên cứu sinh, ThS Luật, Cử nhân Luật Hình sự.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trưởng thành từ công tác Đoàn tại Bình Dương, từng giữ các vị trí như Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh.

Từ năm 2017 – 2021, chị công tác tại T.Ư Đoàn với vai trò Trưởng ban Công tác thiếu nhi. Từ năm 2021, chị là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và tiếp tục đảm nhiệm các vị trí này đến nay.

