Hà Tĩnh: Nam thanh niên 21 tuổi bị sét đánh chết khi đang xem điện thoại trong nhà

Khoảng 15h chiều 12/9, tại xã Hương Xuân (Hà Tĩnh), trước đây thuộc huyện miền núi Hương Khê, xuất hiện mưa nhỏ kèm sấm sét. Tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Ngọc, anh N.N.H (21 tuổi) cắm sạc vào ổ cắm điện gắn trên tường trong phòng ngủ để nạp pin điện thoại.
Người nhà cho biết, anh H. lên giường nằm, lấy điện thoại đọc báo, vào mạng xã hội. Cùng lúc, một tia sét đánh vào căn nhà cấp 4, trúng anh H. đang cầm điện thoại. Nạn nhân gục tại giường, tử vong.
Theo lãnh đạo xã Hương Xuân, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn, anh H. là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mất năm 2021. Cùng ngày, công an xã phối hợp với chính quyền đến kiểm tra hiện trường, động viên gia đình và hỗ trợ lo mai táng.
Trong giai đoạn chuyển mùa, khu vực miền Bắc và Trung thường xuất hiện mưa dông, sấm sét khi chuyển từ lạnh sang nóng (thời điểm tháng 4-5) và từ nóng sang lạnh (thời điểm tháng 9-10) trong năm.
Sét đánh có thể gây nguy hiểm khi đang sử dụng điện thoại, đặc biệt là điện thoại có dây và điện thoại sạc pin, vì dòng điện từ sét có thể truyền qua dây dẫn và gây giật, thậm chí tử vong. Mặc dù điện thoại di động thông thường ít có khả năng bị hút sét, nhưng việc sử dụng trong nhà khi có dông sét vẫn tiềm ẩn nguy cơ do sét có thể lan truyền qua hệ thống dây điện và thiết bị kết nối. Do đó, khi trời mưa dông có sấm sét, nên hạn chế sử dụng điện thoại cố định, điện thoại đang sạc pin và nên tắt các thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn.