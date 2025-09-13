Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hà Tĩnh: Nam thanh niên 21 tuổi bị sét đánh chết khi đang xem điện thoại trong nhà

LINH LÊ

HHTO - Nam thanh niên 21 tuổi ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi đang ở trong nhà. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân trước đó vừa sạc vừa xem điện thoại.

Khoảng 15h chiều 12/9, tại xã Hương Xuân (Hà Tĩnh), trước đây thuộc huyện miền núi Hương Khê, xuất hiện mưa nhỏ kèm sấm sét. Tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Ngọc, anh N.N.H (21 tuổi) cắm sạc vào ổ cắm điện gắn trên tường trong phòng ngủ để nạp pin điện thoại.

Người nhà cho biết, anh H. lên giường nằm, lấy điện thoại đọc báo, vào mạng xã hội. Cùng lúc, một tia sét đánh vào căn nhà cấp 4, trúng anh H. đang cầm điện thoại. Nạn nhân gục tại giường, tử vong.

dien-thoai-set-danh-16633191600781279504803-0-0-437-700-crop-1663319189016498952366.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo lãnh đạo xã Hương Xuân, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn, anh H. là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mất năm 2021. Cùng ngày, công an xã phối hợp với chính quyền đến kiểm tra hiện trường, động viên gia đình và hỗ trợ lo mai táng.

Trong giai đoạn chuyển mùa, khu vực miền Bắc và Trung thường xuất hiện mưa dông, sấm sét khi chuyển từ lạnh sang nóng (thời điểm tháng 4-5) và từ nóng sang lạnh (thời điểm tháng 9-10) trong năm.

Sét đánh có thể gây nguy hiểm khi đang sử dụng điện thoại, đặc biệt là điện thoại có dây và điện thoại sạc pin, vì dòng điện từ sét có thể truyền qua dây dẫn và gây giật, thậm chí tử vong. Mặc dù điện thoại di động thông thường ít có khả năng bị hút sét, nhưng việc sử dụng trong nhà khi có dông sét vẫn tiềm ẩn nguy cơ do sét có thể lan truyền qua hệ thống dây điện và thiết bị kết nối. Do đó, khi trời mưa dông có sấm sét, nên hạn chế sử dụng điện thoại cố định, điện thoại đang sạc pin và nên tắt các thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#sét đánh #Hà Tĩnh #nam thanh niên #điện thoại #nguy hiểm điện tử

Cùng chuyên mục