Hà Tĩnh: Nam thanh niên 21 tuổi bị sét đánh chết khi đang xem điện thoại trong nhà

HHTO - Nam thanh niên 21 tuổi ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi đang ở trong nhà. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân trước đó vừa sạc vừa xem điện thoại.

Khoảng 15h chiều 12/9, tại xã Hương Xuân (Hà Tĩnh), trước đây thuộc huyện miền núi Hương Khê, xuất hiện mưa nhỏ kèm sấm sét. Tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Ngọc, anh N.N.H (21 tuổi) cắm sạc vào ổ cắm điện gắn trên tường trong phòng ngủ để nạp pin điện thoại.

Người nhà cho biết, anh H. lên giường nằm, lấy điện thoại đọc báo, vào mạng xã hội. Cùng lúc, một tia sét đánh vào căn nhà cấp 4, trúng anh H. đang cầm điện thoại. Nạn nhân gục tại giường, tử vong.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo lãnh đạo xã Hương Xuân, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn, anh H. là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mất năm 2021. Cùng ngày, công an xã phối hợp với chính quyền đến kiểm tra hiện trường, động viên gia đình và hỗ trợ lo mai táng.

Trong giai đoạn chuyển mùa, khu vực miền Bắc và Trung thường xuất hiện mưa dông, sấm sét khi chuyển từ lạnh sang nóng (thời điểm tháng 4-5) và từ nóng sang lạnh (thời điểm tháng 9-10) trong năm.