Hà Tĩnh: Cháy chung cư ở phường Thành Sen, nguyên nhân có thể do thói quen nhiều người mắc phải

Khoảng 5h30 sáng nay (30/10), cư dân sống tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nghe thấy chuông báo cháy vang lên. Một đám khói phát ra từ tầng 12 của chung cư. Ngay lập tức, nhiều người dân rời khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm nay. (Ảnh: Tin tức Hà Tĩnh 24h)

Theo thông tin ban đầu, đám cháy được xác định bùng phát từ một căn hộ ở tầng 12A của chung cư. Một cư dân cùng tầng này cho biết, khi phát hiện khói và mùi khét, họ đã gõ cửa, hô hoán chủ căn hộ để kịp thời thoát ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu nghi do chập thiết bị sạc điện thoại dẫn tới phát nổ, sau đó lan rộng ra thành đám cháy tại tầng 12A.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều 2 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu thương của đơn vị y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán. Tính tới thời điểm này, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tin tức Hà Tĩnh 24h)

Khi sạc điện thoại qua đêm sẽ có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ do điện năng được tích tụ. Nếu người dùng để điện thoại đang sạc trên chăn, đệm sẽ khiến nhiệt lượng không thể thoát ra ngoài gây ra cháy nổ.

Người dùng cần lưu ý không nên sạc điện thoại qua đêm, trong trường hợp bắt buộc sạc điện thoại qua đêm, để đảm bảo an toàn, hãy đặt điện thoại ở nơi thoáng mát, tránh xa các vật liệu dễ cháy như gối, chăn và tháo ốp lưng dày. Không vừa sạc vừa sử dụng điện thoại để tránh quá nhiệt, sử dụng bộ sạc và cáp chính hãng, đồng thời nên hạn chế sạc đầy 100% liên tục để kéo dài tuổi thọ pin.