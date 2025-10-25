Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội yêu cầu dừng việc thu nộp hồ sơ giấy liên quan đến thủ tục sổ đỏ

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội quán triệt cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến sổ đỏ dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức nào.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Công văn nêu rõ: Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Trong đó có nội dung “yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu”, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm phục vụ hành chính công/chi nhánh, các điểm phục vụ hành chính công và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như: Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD; Đăng kí biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) như đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ; Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng...

z6580706698073-4614577e1d84fdb3da7bbd31d1135df2.jpg
Ảnh minh họa

Hà Nội quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.

Các Sở, Ban, Ngành thực hiện rà soát, xây dựng, trình phê duyệt phương án tái cấu trúc đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình đối với TTHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; UBND các xã, phường bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện TTHC tại các Chi nhánh, Điểm Phục vụ hành chính công.

Danh sách 25 TTHC thiết yếu thực hiện trực tuyến:

anh-1.jpg
anh-21.jpg
Trần Hoàng
