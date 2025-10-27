Hà Nội thực hiện 25 TTHC không dùng bản giấy: Nộp hồ sơ 2-3 lần mới hoàn thành

TPO - UBND TP. Hà Nội yêu cầu không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu. Nhiều người cho rằng, bên cạnh những thuận lợi khi thực hiện toàn trình, cũng còn không ít khó khăn cần được tháo gỡ.

Các thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu thành phố yêu cầu không thu hồ sơ giấy bao gồm: Thủ tục về cấp đổi căn cước công dân, hộ chiếu; thủ tục về đăng ký tạm trú, thường trú; khai sinh, khai tử, kết hôn; cấp bảo hiểm y tế, cấp đổi giấy phép lái xe, phiếu lý lịch tư pháp; mua bán điện; đăng ký biến động quyền sử dụng đất; giải quyết trợ cấp thất nghiệp; đăng ký thuế; đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu đối với các thành phần hồ sơ.

Thông tin thành phố chỉ nhận hồ sơ trực tuyến với 25 TTHC trên khiến nhiều người dân vui mừng, bởi tiết kiệm được thời gian. Anh Nguyễn Văn Trọng (trú phường Hoàng Liệt) cho biết, 2 năm trước, anh phải đến trụ sở UBND phường để làm thủ tục khai sinh cho con. Trong đó, anh mất 1 buổi đến nộp hồ sơ và 1 buổi để nhận kết quả.

Giờ đây, khi đứa con thứ hai sắp chào đời, anh rất vui vì sẽ không cần phải đến trụ sở UBND xã, phường để nộp hồ sơ đăng ký khai sinh nữa. Thay vào đó, anh có thể ngồi nhà hoặc cơ quan để nộp hồ sơ và nhận kết quả. "Tôi rất ủng hộ chủ trương này của thành phố. Điều này sẽ giúp công dân tiết kiệm được thời gian để làm việc khác", anh Trọng chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại phường Thanh Xuân) cho biết, ông vừa từ quê lên Hà Nội làm việc và cần đăng ký tạm trú. Ông lo ngại, thời gian làm việc 6 ngày/tuần nên không thể tự đi đăng ký tạm trú được. Tuy nhiên, với quy định mới, sau khi chuẩn bị hồ sơ ông đã nộp trực tuyến và đã được cán bộ tiếp nhận. Sau khi kiểm tra, ông đã nhận được lịch hẹn trả kết quả sau 3 ngày nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Đình Thuật, Giám đốc Trung Tâm Văn Hoá - Thông Tin và Thể Thao xã Đại Thanh (Hà Nội) cho biết, 25 TTHC trực tuyến toàn trình đều là những thủ tục thiết yếu, gần gũi với người dân.

Theo ông Thuật, khi thành phố triển khai trực tuyến toàn trình, công dân sẽ là những người hưởng lợi nhất. Theo đó, người dân không còn phải trực tiếp đến UBND cấp xã để nộp hồ sơ mà có thể ngồi nhà gửi hồ sơ online. Cán bộ sẽ khai thác các dữ liệu có trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia để xử lý. Khi có kết quả xử lý, cán bộ sẽ thông tin và gửi qua đường bưu điện cho công dân.

Công dân thực hiện TTHC tại Chi nhánh Phục vụ hành chính công số 1

Còn nhiều băn khoăn

Dù vậy, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn khi thực hiện 25 TTHC trực tuyến toàn trình nêu trên. Anh Nguyễn Văn Hải (trú tại Hà Nội) cho biết, gia đình mới thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hồ sơ nhiều lần bị trả lại do thông tin trên tờ khai dễ gây hiểu nhầm. Nếu như trước đây thu bản giấy, cán bộ tiếp nhận kiểm tra lỗi sai sẽ chỉ ra để công dân bổ sung, sửa lại. Nhưng trên online, cán bộ tiếp nhận trả lại nhưng chỉ nêu lý do chung chung nên công dân rất khó có thể xác định đúng lỗi để bổ sung. Vì thế, chắc chắn công dân sẽ phải nộp hồ sơ 2-3 lần mới hoàn thành.

Một cán bộ tại Chi nhánh phục vụ hành chính công tại Hà Nội cho biết, trên dịch vụ công vẫn còn nhiều điểm bất cập. Ví như, sau khi nộp hồ sơ công dân không thể tra được kết quả giải quyết TTHC. Công dân chỉ tra được kết quả giải quyết khi TTHC chính đó được thụ lý giải quyết. Ví như, sau khi nộp hồ sơ xác nhận thông tin đất đai, muốn tra cứu kết quả giải quyết, công dân phải đăng nhập, vào mục nộp hồ sơ xác nhận thông tin về đất đai. Sau đó, công dân vào hồ sơ cá nhân thì mới tra cứu được kết quả giải quyết. Do đó, cơ quan chức năng cần tiếp tục khắc phục hạn chế này để công dân thuận lợi hơn trong tra cứu kết quả giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Đình Thuật, Giám đốc Trung tâm văn hóa Trung Tâm Văn Hoá - Thông Tin và Thể Thao xã Đại Thanh cho rằng, việc thực hiện TTHC trực tuyến sẽ thuận lợi cho giới trẻ hoặc những người am hiểu về công nghệ. Tuy nhiên, tại khu vực nông thôn, nhất là những người cao tuổi thì việc ứng dụng công nghệ còn hạn chế, thậm chí nhiều người còn chưa cài đặt VNeID mức độ 2. Trước đây, nếu ra UBND xã thì cán bộ sẽ hướng dẫn, hỗ trợ nhưng giờ thực hiện trực tuyến toàn trình chắc chắn nhóm đối tượng này sẽ gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, hệ thống mạng tại các cơ quan, đơn vị nhiều lúc chưa ổn định cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Đồng quan điểm, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) cho rằng, việc bỏ tiếp nhận hồ sơ giấy sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, cán bộ phụ trách cũng sẽ áp lực hơn do phải thêm khâu in ấn (công dân có nhu cầu nhận bản giấy), khai thác dữ liệu. Trong khi đó, nhiều dữ liệu nhất là về đất đai, thân nhân hiện nay chưa đầy đủ, lại qua nhiều giai đoạn nên chắc chắn cán bộ giải quyết sẽ gặp nhiều khó khăn.