Xã hội

Hà Nội: Thêm nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn được hỗ trợ

Thanh Hiếu
TPO - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua mức chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng tham gia PCCC&CNCH như: Cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố; cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô; dân phòng, dân quân tự vệ...Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất là gần 5 triệu đồng/người/tháng.

Tại kỳ họp thứ 26 tổ chức chiều 29/9, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng và một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố.

Trình bày Tờ trình, UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện thành phố hỗ trợ hằng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH là 824 người với mức 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ, chiến sĩ chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ PCCC hiện không có chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng khác (công an xã, dân quân tự vệ) chưa có chế độ hỗ trợ.

z7062214325410-f1dd8cc8ce9f2ca8fa686850dab0cbb8.jpg
Toàn cảnh phiên họp chiều ngày 29/9.

Do đó, UBND thành phố đề xuất: Cán bộ, chiến sĩ (sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ) thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP. Hà Nội) được hỗ trợ 1 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng (lương tối thiểu vùng 1 là 4.960.000 đồng/tháng).

Hỗ trợ 0,8 lần mức lương tối thiểu vùng 1 đối với: Cán bộ chuyên trách thuộc Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu (Công an thành phố) thực hiện tiếp nhận, xử lý tin báo và điều động lực lượng tham gia công tác chữa cháy và CNCH; cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực PCTT&TKCN; tổ biên tập thuộc Đội Tham mưu Tổng hợp thuộc Phòng Tham mưu (Công an thành phố).

Đối với lực lượng chữa cháy và CNCH thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô: Trường hợp là cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH thuộc Tiểu đoàn Công binh, Đại đội Phòng cháy chữa cháy, phòng hóa - Bộ Tham mưu mức hỗ trợ mỗi tháng là 0,8 lần lương tối thiểu vùng 1.

12-1751360211597998629304.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ, bảo đảm trong chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Công binh, Phòng Hóa học, Tiểu đoàn Công binh 544, Đại đội PCCC, Phòng hóa - Bộ Tham mưu mức hỗ trợ mỗi tháng là 0,5 lần lương tối thiểu vùng 1.

Các lực lượng khác gồm đội viên Đội dân phòng, dân quân tự vệ, công an xã, phường, đồn công an, cá nhân được hỗ trợ theo vụ việc.

Trình bày báo cáo thẩm tra, đại diện Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội cho rằng, việc đề xuất mức chi hỗ trợ các lực lượng tham gia PCCC&CHCN là phù hợp, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng khi làm nhiệm vụ.

Ban Pháp chế cũng cho biết, đề xuất của UBND TP. Hà Nội đã được gửi xin ý kiến 5 sở, ngành và UBND 126 xã, phường. Kết quả, đã có 122 đơn vị đã gửi văn bản tham gia ý kiến, trong đó 117 đơn vị đồng thuận với mức đề xuất trên.

Sau khi thảo luận, HĐND thành phố biểu quyết, thành thông qua nghị quyết.

* HĐND TP. Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 1/7/2024. UBND TP. Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 30/6/2025, UBND các xã, phường đã thành lập 5.422 Tổ bảo vệ ANTT với 20.568 thành viên.

Hiện nay, mức hỗ trợ cho lực lượng ANTT ở cơ sở mỗi tháng trung bình từ 3-4 triệu đồng/người, tùy theo vị trí.

Thanh Hiếu
