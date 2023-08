Hà Nội: Thành lập 2 Ban Chỉ đạo mới chuyên sâu về phòng chống tội phạm

TPO - UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập 2 Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm mới, được tách ra từ Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố được tổ chức ngày 2/8, UBND thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thành lập 2 Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm mới.

Cụ thể, đó là Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội. Hai Ban chỉ đạo này được tách ra từ Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã tiếp tục được tăng cường. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tuyên truyền các kiến thức pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Đặc biệt, lực lượng Công an Thủ đô đã tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ công nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm. Theo đó, Công an thành phố đã kiềm chế, kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 (phát hiện 1.840 vụ, giảm 76 vụ). Hầu hết các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng, như: cưỡng đoạt tài sản (giảm 24%); giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi (giảm 31,8%); mua bán người (giảm 50%); cố ý gây thương tích (giảm 16,4%); cướp giật tài sản (giảm 12,4%); trộm cắp tài sản (giảm 1,6%); lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 9,4%)...

Liên quan tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, lực lượng công an Thủ đô đã nhận diện rõ các thủ đoạn. Công an thành phố cũng đã có nội dung tuyên truyền các thủ đoạn của loại tội phạm này gửi tới tận cơ sở để người dân nhận biết, tránh rơi vào cạm bẫy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo 138 các cấp. Ông Sơn cũng yêu cầu sớm hoàn thiện, ban hành quy chế phối hợp toàn diện giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế với Công an thành phố về việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

Ông Sơn cũng giao Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã căn cứ theo mô hình Ban Chỉ đạo thành phố, thực hiện kiện toàn mô hình hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp mình sao cho phù hợp, hiệu quả. Các địa phương cần tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ, có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.