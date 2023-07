Triệt phá nhiều loại tội phạm lợi dụng không gian mạng

TP - Ngày 31/7, phản hồi các câu hỏi của cử tri về tình trạng cá cược, đánh bài qua mạng đang rất phổ biến, đặt ra tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 7/2023”, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết: Lực lượng công an thành phố tiếp tục triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng.

Đường dây cá độ 300 tỷ đồng hoạt động tinh vi

Ngay từ tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Hiếu (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu.

Đây là đường dây có quy mô hoạt động khá lớn và phức tạp, tinh vi, mức giao dịch cá độ bóng đá khoảng 10 tỷ đồng/tháng. Theo điều tra, Hiếu cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng thông qua các trang web cá cược abongxx.com, Ag88txx.net…

Từ khoảng tháng 7/2021 đến khi bị bắt, Hiếu trực tiếp lấy một tài khoản cá độ khoảng 1,2 tỷ đồng rồi chia thành nhiều tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng.

Đại lý cấp dưới của Hiếu là Nguyễn Đức Duy (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Nguyễn Kiến Đạt (35 tuổi), Lê Nhật Huy (36 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (36 tuổi, ngụ quận 12).

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng trong đường dây này hoạt động rất kín kẽ, không gặp trực tiếp giao dịch, sử dụng tên giả, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội và giao, nhận tiền cá độ qua ứng dụng internet banking.

Trong khi đó, con bạc chỉ cần máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng internet là có thể tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở bất cứ địa điểm nào. Ước tính khi bị bắt, số tiền giao dịch trong đường dây cá độ qua mạng do Hiếu cầm đầu khoảng 300 tỷ đồng.

Thay đổi tài khoản ngân hàng khi chung chi tiền thắng, thua

Trước đó, tháng 8/2022, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Phòng PC02 Công an TPHCM phát hiện đường dây đánh bạc khác do Cao Nguyễn Thiên Hữu (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng nên theo dõi để triệt phá.

Ngày 10/12/2022, các trinh sát chia thành 8 mũi, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Hữu, Ngô Vinh Quang (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Kim Huệ (41 tuổi, ngụ quận 4) cùng nhiều người khác.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật, tài sản có liên quan và một khẩu súng ngắn. Bước đầu, công an xác định, Hữu, Quang nghiện ma túy và là dân cá độ bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, Quang từng tham gia vào băng nhóm xã hội đen chuyên tổ chức cờ bạc, tín dụng đen do Vũ “Bông Hồng” (tức Lâm Thanh Vũ) cầm đầu. Đầu năm 2019, Bộ Công an triệt phá băng nhóm Vũ “Bông Hồng” và bắt giữ Quang.

Gần 500 vụ phạm tội về trật tự xã hội Trong tháng 7/2023, Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 491 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 6 người, bị thương 19 người, tài sản thiệt hại ước tính 43,7 tỷ đồng; khám phá 286/491 vụ, bắt 470 đối tượng. Trong đó, khám phá 150 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt 267 đối tượng. Công an đã xác minh, xử lý 131 vụ có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; tiếp nhận, giải quyết 126 tin báo, tố giác liên quan. Kết quả, cơ quan chức năng khởi tố 115 vụ, 45 bị can; xử lý hành chính 86 vụ với số tiền trên 1,7 tỷ đồng…

Sau khi ra tù, Quang là cánh tay đắc lực cho Hữu và có nhiệm vụ tranh giành địa bàn cờ bạc, bảo kê và đòi nợ từ những người tham gia cá độ vay mượn tiền.

Khi World Cup 2022 chuẩn bị khởi tranh, Hữu liên hệ một số “trùm” cờ bạc qua mạng để lấy tài khoản tổng. Sau đó, Hữu cùng các đàn em chia thành các tài khoản con để giao cho các đại lý cấp dưới và những người chơi.

Để đối phó với lực lượng chức năng, nhóm của Hữu, các đại lý cấp dưới và người chơi liên lạc với nhau qua mạng xã hội, thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng khi chung chi tiền thắng, thua cá độ.

Xử lý đối tượng mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cũng liên quan đến tình trạng cá cược, đánh bạc qua mạng, Công an TPHCM cho biết đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kế hoạch chuyên đề, biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, đấu tranh triệt phá đối với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng.

Ngoài ra, Công an TPHCM chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức tổng rà soát, lập hồ sơ quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc có điều kiện, khả năng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Tiến hành rà soát các đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố và các đối tượng nghi vấn hoạt động cờ bạc từ các tỉnh, thành phố khác vào cư ngụ, ẩn nấp để hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Đồng thời xác minh, mời làm việc và xử lý các đối tượng mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đánh bạc theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM thường xuyên phối hợp các phương tiện truyền thông tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; những tác hại, hậu quả mà tệ nạn này gây ra đối với đời sống xã hội.