Báo động tình trạng mại dâm sử dụng công nghệ trên không gian mạng

TPO - Công an TPHCM cho biết, thời gian gần đây hoạt động mại dâm sử dụng công nghệ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế chiều 2/3, ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, bên cạnh hình thức mại dâm truyền thống thì hoạt động mại dâm trên không gian mạng thời gian gần đây đang ngày càng tinh vi hơn.

Đối tượng hoạt động mại dâm sử dụng công nghệ trên không gian mạng rất đa dạng dưới nhiều vỏ bọc rất khó phát hiện như: hợp đồng con nuôi, cha nuôi với nhiều phụ nữ bán dâm tham gia.

Ông Mạnh Hà cho biết, đối tượng tổ chức các hoạt động giới thiệu, thỏa thuận mua bán dâm thông qua các ứng dụng của mạng xã hội (nhóm kín) nên không bị giới hạn về thông tin, hình ảnh, không gian, địa điểm địa lý. Một số đối tượng hoạt động mại dâm lợi dụng công nghệ cao và các trang mạng xã hội để thành lập và điều hành các đường dây mại dâm trải dài khắp các tỉnh thành, xuyên quốc gia và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Mọi hoạt động mại dâm và môi giới mại dâm đều là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, các đối tượng vi phạm vừa muốn công khai, giới thiệu để kiếm khách hàng thu lợi, vừa tìm cách giữ bí mật với cơ quan chức năng để trốn tránh trách nhiệm. Thời gian qua, Công an TPHCM đã triệt phá nhiều đường dây hoạt động mại dâm trên không gian mạng.

Cụ thể năm 2022, lực lượng công an đã phá đường dây mại dâm bằng hình thức con nuôi, cha nuôi (sugar baby, sugar daddy) trên mạng xã hội Zalo, Telegram... do đối tượng là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn thành phố tổ chức môi giới mại dâm cho nhiều cô gái.

Trước đó, lực lượng công an cũng đã phá đường dây mại dâm quy mô lớn qua mạng Zalo do đối tượng cư ngụ tại thành phố Hà Nội nhưng lại điều hành đường dây tại TPHCM. Một đường dây mại dâm cao cấp qua mạng Zalo do các đối tượng tổ chức môi giới mại dâm cho diễn viên điện ảnh, người mẫu, MC cũng đã được triệt phá.

Để ngăn chặn hiệu quả tệ nạn mại dâm, công an thành phố kêu gọi người dân tăng cường tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi người dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư an ninh, an toàn, không có tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm.