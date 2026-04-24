Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Hà Nội sẽ kiểm soát xe vào vùng cấm xe máy xăng bằng hình thức nào?

Linh Lê

HHTO - Hà Nội đang lên kế hoạch triển khai hệ thống camera thông minh nhằm kiểm soát các phương tiện đi vào khu vực hạn chế, tiến tới cấm xe máy sử dụng xăng tại một số vùng trung tâm.

Thí điểm tại khu vực trung tâm

Theo đề xuất trong dự thảo đề án vùng phát thải thấp, thành phố sẽ lắp đặt hệ thống camera nhận diện biển số kết hợp với hạ tầng giám sát giao thông hiện đại. Dữ liệu từ các thiết bị này sẽ được kết nối về trung tâm điều hành để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Giai đoạn đầu, khu vực được lựa chọn thí điểm là quanh hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, dự kiến sẽ bổ sung khoảng 20 điểm camera tại các nút giao thông trọng điểm nhằm kiểm soát phương tiện ra vào khu vực hạn chế.

Hệ thống camera có khả năng tự động nhận diện biển số, phân loại phương tiện, từ đó xác định các trường hợp vi phạm khi đi vào vùng cấm xe máy xăng. Dữ liệu thu thập sẽ là căn cứ để thực hiện xử phạt nguội.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Kết hợp giám sát và đánh giá môi trường

Không chỉ phục vụ xử lý vi phạm, hệ thống còn giúp cơ quan chức năng theo dõi lưu lượng phương tiện, phân tích loại hình giao thông và đánh giá mức độ phát thải trong từng khu vực.

Thông qua dữ liệu này, thành phố có thể điều chỉnh chính sách giao thông, từng bước giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới mục tiêu phát triển giao thông bền vững.

Trước đó, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 tại một số tuyến phố trung tâm. Trong khung giờ nhất định, xe máy sử dụng xăng sẽ bị hạn chế hoặc không được phép lưu thông.

Việc triển khai hệ thống camera được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo việc thực thi các quy định một cách hiệu quả, minh bạch và đồng bộ.

Đề án này nằm trong lộ trình dài hạn của Hà Nội nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường đô thị. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và các phương tiện thân thiện với môi trường.

Cùng chuyên mục