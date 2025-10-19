Hà Nội ra mắt ba sản phẩm du lịch mới gắn kết di sản, làng nghề

TPO - Tối 18/10, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch mới năm 2025 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”, giới thiệu ba tuyến – điểm du lịch mới mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội, gắn kết di sản, làng nghề và nông thôn mới.

Các sản phẩm du lịch mới của Hà Nội năm 2025 gồm: “Sắc hoa Tường Phiêu”, “Con đường Di sản Nam Thăng Long – Tinh hoa làng nghề Việt” và “Con đường Đạo học”. Mỗi sản phẩm là một mảnh ghép phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai trương sản phẩm du lịch mới tại xã Phúc Thọ - Ảnh: Hoài Nam.

Tại xã Phúc Thọ, sản phẩm “Sắc hoa Tường Phiêu” được hình thành trên diện tích hơn 100 ha, nơi những cánh đồng hồng cổ, cúc cổ và hàng trăm loài hoa, cây cảnh nở rộ quanh năm. Điểm nhấn của khu du lịch là đình Tường Phiêu – di tích quốc gia đặc biệt mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lê, kết tinh giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất cổ. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, di sản và con người đã tạo nên một điểm đến nông thôn độc đáo, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc tươi đẹp, tận hưởng không khí thanh bình và cảm nhận sự mến khách, nghĩa tình của người dân Phúc Thọ.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết, việc ra mắt sản phẩm du lịch đã góp phần giúp địa phương hoàn thiện mô hình du lịch nông thôn, thu hút khách tham quan, mở ra cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho các nhà vườn. Trong thời gian tới, xã hướng tới hình thành trung tâm thương mại chợ hoa, cây cảnh, cây giống Tích Giang, góp phần tạo cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp” và nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, tuyến du lịch “Con đường Di sản Nam Thăng Long – Tinh hoa làng nghề Việt” mở ra hành trình kết nối các xã Đại Thanh, Hồng Vân, Ngọc Hồi và Chuyên Mỹ – nơi hội tụ những làng nghề trăm tuổi mang đậm dấu ấn văn hóa lao động và nghệ thuật dân gian.

Du khách có thể dừng chân tại làng Hạ Thái nổi tiếng với nghề sơn mài tinh xảo; làng Cựu quyến rũ với kiến trúc Á – Âu và nghề may comple truyền thống; làng Ngâu nức tiếng với rượu hoa Cúc Chi tiến vua; hay làng Phúc Am gắn liền tín ngưỡng dân gian và nghề thủ công. Mỗi điểm đến là một câu chuyện về bàn tay khéo léo và tâm hồn sáng tạo của người thợ Thăng Long, hợp thành bức tranh “Tinh hoa làng nghề Việt” rực rỡ sắc màu.

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Phúc Thọ khảo tổ chức đoàn famtrip khảo sát các điểm du lịch trong sản phẩm - Ảnh: Hồ Hạ.

Cùng với đó, sản phẩm “Con đường Đạo học” tại xã Ô Diên mang đến cho du khách hành trình tìm về cội nguồn tri thức của đất Thăng Long xưa. Nơi đây có đền thờ Thái úy Tô Hiến Thành và nhiều bậc hiền tài, là không gian linh thiêng tôn vinh đạo học, tri thức và nhân nghĩa. “Con đường Đạo học” không chỉ là tuyến tham quan di tích mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa – giáo dục, giúp du khách hiểu hơn về truyền thống hiếu học, lòng trọng nghĩa, trọng nhân – những giá trị làm nên cốt cách người Hà Nội thanh lịch và nhân hậu.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, năm 2025 là năm bản lề trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó du lịch văn hóa được xác định là sản phẩm có tính dẫn dắt và lan tỏa cao. Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”, việc công bố các sản phẩm du lịch mới sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển du lịch Thủ đô mang đậm bản sắc sáng tạo, thân thiện và bền vững.

Theo ông Hiếu, chùm sản phẩm này không chỉ làm phong phú thêm bản đồ du lịch Hà Nội mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng xu hướng phát triển du lịch xanh và du lịch thông minh, qua đó lan tỏa hình ảnh Thủ đô “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” đến du khách trong nước và quốc tế.

“Đây là sự kết hợp giữa chiều sâu di sản với trải nghiệm hiện đại, là hướng đi khác biệt mà Hà Nội đang tiên phong để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng Thủ đô sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc,” ông Hiếu khẳng định.