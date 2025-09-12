Hà Nội phê duyệt vị trí tuyến đường dài 2,7km nối QL32 qua cầu Cộng, Sơn Tây

TPO - Theo phương án được duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,7 km, bắt đầu từ nút giao với Quốc lộ 32 và kết thúc tại điểm giao với đường tránh Quốc lộ 32 (đoạn từ Viện Quân y 105 đến cầu Vĩnh Thịnh).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4691 về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí tuyến đường từ Quốc lộ 32 qua cầu Cộng đi đường tránh Quốc lộ 32, tỷ lệ 1/500 tại phường Sơn Tây.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,7 km, bắt đầu từ nút giao với Quốc lộ 32 và kết thúc tại điểm giao với đường tránh Quốc lộ 32 (đoạn từ Viện Quân y 105 đến cầu Vĩnh Thịnh).

Tuyến đường được xác định là đường chính khu vực, có mặt cắt ngang điển hình rộng 35m, gồm: Lòng đường 4 làn xe (2 x 7,5m); hè đường hai bên, mỗi bên rộng 7,5m; dải phân cách giữa. Hướng tuyến được xác định trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch được duyệt.

Quốc lộ 32. Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ phương án tuyến phù hợp với quyết định này; đồng thời, giao UBND phường Sơn Tây chủ trì công bố công khai hồ sơ, tổ chức cắm mốc giới tuyến đường và thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xử lý các vi phạm nếu có.

Cầu Cộng là cây cầu bắc qua sông Tích được UBND thị xã Sơn Tây (cũ) triển khai thi công đầu năm 2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2022 tuy nhiên bị chậm tiến độ do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Cầu Cộng được thiết kế có tổng chiều dài hơn 64m, bề rộng 15,5m. Dự án có tổng mức đầu tư trên 71 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Cầu Cộng xây dựng mới nhằm thay thế cầu cũ được xây dựng từ năm 1987 đã xuống cấp, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân trong khu vực. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách khi đến tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Và.