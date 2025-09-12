Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội phê duyệt vị trí tuyến đường dài 2,7km nối QL32 qua cầu Cộng, Sơn Tây

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo phương án được duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,7 km, bắt đầu từ nút giao với Quốc lộ 32 và kết thúc tại điểm giao với đường tránh Quốc lộ 32 (đoạn từ Viện Quân y 105 đến cầu Vĩnh Thịnh).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4691 về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí tuyến đường từ Quốc lộ 32 qua cầu Cộng đi đường tránh Quốc lộ 32, tỷ lệ 1/500 tại phường Sơn Tây.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,7 km, bắt đầu từ nút giao với Quốc lộ 32 và kết thúc tại điểm giao với đường tránh Quốc lộ 32 (đoạn từ Viện Quân y 105 đến cầu Vĩnh Thịnh).

Tuyến đường được xác định là đường chính khu vực, có mặt cắt ngang điển hình rộng 35m, gồm: Lòng đường 4 làn xe (2 x 7,5m); hè đường hai bên, mỗi bên rộng 7,5m; dải phân cách giữa. Hướng tuyến được xác định trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch được duyệt.

img-6391.jpg
Quốc lộ 32. Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ phương án tuyến phù hợp với quyết định này; đồng thời, giao UBND phường Sơn Tây chủ trì công bố công khai hồ sơ, tổ chức cắm mốc giới tuyến đường và thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xử lý các vi phạm nếu có.

Cầu Cộng là cây cầu bắc qua sông Tích được UBND thị xã Sơn Tây (cũ) triển khai thi công đầu năm 2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2022 tuy nhiên bị chậm tiến độ do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Cầu Cộng được thiết kế có tổng chiều dài hơn 64m, bề rộng 15,5m. Dự án có tổng mức đầu tư trên 71 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Cầu Cộng xây dựng mới nhằm thay thế cầu cũ được xây dựng từ năm 1987 đã xuống cấp, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân trong khu vực. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách khi đến tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Và.

Trần Hoàng
#đường nối QL32 qua cầu Cộng #dự án đường Sơn Tây #cầu Cộng mới #quy hoạch giao thông Hà Nội #xây dựng cầu Cộng Sơn Tây #đường tránh Quốc lộ 32 #phê duyệt tuyến đường Hà Nội #quy hoạch đô thị Sơn Tây #đầu tư hạ tầng giao thông Hà Nội #giải phóng mặt bằng cầu Cộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục