Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội nghiên cứu quy hoạch khu vực rộng 3.000ha hình thành công viên đẳng cấp quốc tế

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội nghiên cứu nhiệm vụ quy hoạch khu vực rộng hơn 3.000ha tại xã Đông Anh, xã Phù Đổng nhằm hình thành các trung tâm vui chơi, giải trí, công viên chuyên đề hiện đại, đẳng cấp quốc tế; phát triển không gian xanh dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 5577 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị E5-1A, E5-1B, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch nằm trong khu vực đô thị phía Đông Bắc Hà Nội, thuộc địa giới hành chính xã Đông Anh và xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.272 ha. Dự báo sơ bộ về quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 220.000 - 230.000 người.

image.jpg
Xã Phù Đổng hiện nay. Ảnh minh họa

Quy hoạch xây dựng mới gắn với xây dựng cải tạo, chỉnh trang các khu vực dân cư hiện hữu, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hình thành đô thị hiện đại, thông minh, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (mô hình TOD) gắn với dịch vụ cấp vùng của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với các khu vực chức năng đô thị, hạ tầng xã hội, nhà ở (nhà ở thương mại, sinh thái, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư)...

Về tính chất, UBND TP Hà Nội cho biết, đây là khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm. Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối với khu vực nông thôn, đóng vai trò là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội. Phát triển các trung tâm dịch vụ logistics, thương mại dịch vụ chất lượng cao phục vụ hành lang kinh tế hướng biển trên cơ sở khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt quốc gia và vận tải đường thủy. Xây dựng hoàn chỉnh trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo cấp vùng, hình thành các tổ hợp y tế chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; phát triển mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp dịch vụ thân thiện môi trường. Hình thành các trung tâm vui chơi, giải trí, công viên chuyên đề hiện đại, đẳng cấp quốc tế; phát triển không gian xanh dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống.

Đáng chú ý, chiều 13/11, tại Kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Dự án có tổng chiều dài khoảng 14km, tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, thành phố Hà Nội và các phường Từ Sơn, Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh,

Dự án được Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất, thực hiện theo phương thức (PPP), loại hợp đồng Xây dựng Chuyển giao (BT).

Dự kiến quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư rộng khoảng 405 ha, sẽ được bố trí tại xã Đông Anh và xã Phù Đổng nằm trong phân khu dự kiến E5-1A+E5-1B nói trên.

Trần Hoàng
#Quy hoạch khu vực đô thị mới Hà Nội #Phát triển công viên giải trí quốc tế #Không gian xanh ven sông #Phát triển đô thị thông minh #Liên kết hạ tầng giao thông #Xây dựng trung tâm dịch vụ logistics #Phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại #Dự án đường kết nối sân bay #Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao

