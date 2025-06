Hà Nội: Ngày mai, xét xử nhóm côn đồ đánh người ‘hội đồng’ tại chung cư Osaka Complex

TPO - Ngày mai (23/6), TAND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo đều là cư dân của tòa nhà Osaka Complex về tội "Cố ý gây thương tích", theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Hoàng Mai, vụ việc xảy ra vào lúc 14h ngày 8/9/2024, tại khu vực rào chắn ngăn cách khuôn viên chung cư Osaka Complex và phần đất của dự án khác, tại 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Thời điểm đó, một số cư dân chung cư và một số cán bộ nhân viên Công ty TNHH Nam Minh Hoàng (đơn vị thi công dự án liền kề) đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão Yagi.

Trong quá trình thu dọn, đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tháo dỡ hàng rào chắn bị đổ. Phía cư dân tự động tháo dỡ với lý do “ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn”, còn phía Công ty đề nghị dừng lại không tháo dỡ vì cho rằng hàng rào là tài sản của chủ đầu tư, không được tự ý tháo dỡ, di dời. Đáng chú ý, trước đó đã xảy ra vụ án một số người tự ý “thay trời hành đạo” cắt phá hệ thống camera của Công ty Nam Minh Hoàng, hệ thống này được lắp để bảo vệ an ninh trật tự phần đất của dự án.

Tranh cãi “leo thang” thành xô xát, khi anh Nguyễn Duy Thanh (SN 1989, nhân viên Công ty Nam Minh Hoàng) hô to “yêu cầu mọi người dừng lại” và dùng điện thoại quay lại vụ việc. Bạo lực bùng phát khi nhóm đối tượng Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Công Định, Vũ Đình Trương lao đấm, đá anh Thanh. Khi nạn nhân bị rơi mũ bảo hộ, Bùi Thị Dung Huyền đã nhặt mũ vụt vào mặt anh Thanh. Khi anh Thanh ngã, Phan Viết Kiên tiếp tục đá mạnh vào sườn nạn nhân, trong khi Nguyễn Việt Anh đạp thêm một cú vào vùng lưng khiến anh Thanh ngã xuống đường.

Nạn nhân Nguyễn Duy Thanh được đưa đi cấp cứu và điều trị với tổn thương 13%. Cơ quan điều tra cũng đã kịp thời thu giữ các vật chứng quan trọng, gồm 1 mũ bảo hộ màu trắng, tang vật được sử dụng để đánh người, cùng 2 USB chứa các video clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ hành hung do nhiều nhân chứng quay lại. Kết quả giám định hình ảnh khẳng định các đoạn video không bị cắt ghép, chỉnh sửa, đảm bảo tính xác thực khi dùng làm bằng chứng buộc tội các can phạm.

Trong vụ án này ngoài 5 bị can bị truy tố ra tòa, có 3 đối tượng khác cũng có hành vi xô xát, song mức độ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ về Công an phường Hoàng Liệt để xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP đối với 3 đối tượng này.

Vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn kéo dài

Theo luật sư Đinh Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Nguyễn Duy Thanh, vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 8/9/2024 tại Chung cư Osaka Complex bắt nguồn từ những mâu thuẫn kéo dài giữa một số cư dân và chủ đầu tư liên quan đến việc sử dụng không gian chung. Một số cư dân quá khích đã có hành vi xâm phạm nghiêm trọng tài sản của chủ đầu tư, song các vi phạm trước đó không được xử lý kịp thời, cương quyết, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hôm nay, đúng như câu “cái sảy nảy cái ung”.

Luật sư Tuấn cho rằng việc một số đối tượng tỏ ra “bức xúc” khi bị ngăn cản tháo dỡ tài sản không thuộc quyền sở hữu không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có dấu hiệu của động cơ vụ lợi. Cụ thể, những người này được cho là muốn tháo dỡ hàng rào tôn để chiếm dụng làm chỗ đỗ xe ô tô. Đây là điểm chưa được làm rõ trong quá trình điều tra, vì vậy luật sư đã có văn bản kiến nghị Hội đồng xét xử cần làm sáng tỏ tại phiên tòa nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn hành vi vi phạm pháp luật tương tự.

Trong cùng văn bản, luật sư Tuấn nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng trong hành vi của các bị cáo Bùi Thị Dung Huyền, Vũ Đình Trương, Nguyễn Việt Anh và Phan Viết Kiên, trong đó Trương từng có tiền sự, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, không cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Công Định được phía bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt vì đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và trực tiếp xin lỗi người bị hại.