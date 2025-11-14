Hà Nội: Mỗi xã, phường phải vận hành gần 20 phần mềm khác nhau

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, trung bình một xã, phường trên địa bàn thành phố đang phải vận hành tới gần 20 phần mềm khác nhau. Điều này khiến bộ máy cơ sở bị quá tải, có nguy cơ dẫn tới sai sót, bỏ sót, thậm chí “ngại dùng hệ thống”.

Chiều 14/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Nhiều nhiệm vụ đang quá hạn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, bước đầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn thành phố đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đạt kết quả tương đối khả quan.

Tuy nhiên, theo ông Ngọc, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết 57.

Cụ thể, tiến độ, chất lượng một số nhiệm vụ còn chậm, nhất là các nhiệm vụ liên ngành, liên cấp. Nhiều công việc chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra, dẫn đến lúng túng trong kiểm đếm và báo cáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



“Với 221 nhiệm vụ đang triển khai, trong đó có 30 nhiệm vụ quá hạn, chúng ta phải xác định được những nhiệm vụ nào đang cản trở sự phát triển đồng bộ, làm ảnh hưởng đến lợi ích người dân, doanh nghiệp và thành phố để tập trung nguồn lực tháo gỡ, giải quyết”, ông Ngọc nói, đồng thời yêu cầu xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, bởi "những nhiệm vụ chậm kéo thành phố xuống, không thể chạy nổi".



Ông Ngọc cũng nêu, cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chưa đồng bộ. Tình trạng chia tách phân bản dữ liệu vẫn còn. Các hệ thống cơ sở dữ liệu của một số cơ quan chưa được kết nối liên thông. Việc chia sẻ dữ liệu dùng chung còn hạn chế, tiêu chuẩn dữ liệu chưa được thống nhất. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định.

Một vấn đề nữa, là hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung chưa đáp ứng được yêu cầu liên thông giữa các khối. Năng lực triển khai nhiệm vụ chưa đồng đều. Một số nơi chưa bố trí được nhân lực chuyên trách, kỹ năng vận hành hệ thống còn yếu, việc đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn…

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần đánh giá cụ thể từng nhóm nhiệm vụ, rõ tiến độ, rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn giải quyết. Cơ quan chủ trì phải nêu chính xác, cụ thể những việc còn đang tồn đọng và biện pháp khắc phục.

Cùng với đó, phải đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn như về cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền, phân định trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuẩn hóa quy trình nhiệm vụ, mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công nghệ tại các cơ quan, đơn vị nhất cấp cơ sở.

“Chúng ta phải đồng bộ 3 nhóm: nhóm phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ, nhóm thủ tục hành chính và nhóm chuyển đổi số. Ba nhóm này phải đồng bộ với nhau thì chúng ta mới phục vụ được nhân dân, phục vụ được doanh nghiệp, phục vụ được xã hội”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội yêu cầu xác định các nhiệm vụ trọng tâm của 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026. Lựa chọn các dự án nhiệm vụ mang tính dẫn dắt, có thể nhân rộng toàn thành phố, ưu tiên các nền tảng liên thông dữ liệu, số hóa tài liệu, các dịch vụ phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp; xây dựng bộ chỉ tiêu để kiểm đếm kết quả một cách thực chất, minh bạch.

Bộ máy cơ sở quá tải vận hành phần mềm

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo về kết quả triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung vào một số điểm nghẽn cần giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Phú.



Trong đó, ông Dũng cho biết, dữ liệu trong nội bộ vẫn còn phân tán, nhiều hệ thống, nhiều chuẩn, chưa có một đầu mối điều phối thống nhất về quản trị dữ liệu. Một số cơ quan còn chưa chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, chưa định dạng để phục vụ tái sử dụng; nhiều nền tảng kết nối chưa ổn định, đồng bộ dữ liệu có thời điểm bị gián đoạn.

Về điểm nghẽn hạ tầng và thiết bị tại cấp xã, phường, ông Dũng nhấn mạnh, hệ thống hội nghị trực tuyến đã kết nối từ Thành ủy đến 126 xã, phường, hỗ trợ tốt chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, hạ tầng CNTT ở cơ sở vẫn rất chênh lệch. Nhiều nơi thiết bị đã cũ 5–10 năm, cấu hình không đáp ứng nổi các phần mềm dùng chung; mạng LAN, đường truyền Internet yếu; thiếu thiết bị họp trực tuyến, thiếu máy scan và thiết bị số hóa tốc độ cao.

Một điểm đặc biệt đáng lưu ý, theo ông Dũng, trung bình, một xã, phường hiện phải vận hành tới gần 20 phần mềm khác nhau.

Theo thống kê cấp xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đang phải vận hành 20 phần mềm từ bộ ngành, trung ương và thành phố triển khai xuống, gồm: 1. Dịch vụ công (1.1 Dịch vụ công Quốc gia, 1.2 Dịch vụ công Hà Nội, 1.3 Hệ thống phản ánh kiến nghị, 1.4 Hóa đơn điện tử Viettel); 2. Hệ thống CSDLQG về dân cư; 3. Phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp; 4. Phần mềm cấp đăng ký kinh doanh của Sở Tài chính; 5. Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại của Thanh tra thành phố; 6. Mail công vụ; 7. Chữ ký số; 8. Đánh giá cán bộ công chức; 9. Quản lý văn bản; 10. Hệ thống thông tin báo cáo; 11. Ihanoi; 12. Hệ thống icabinet; 13. Hệ thống giải quyết kiến nghị cử tri thành phố; 14. Hệ thống tabmit; 15. Phần mềm kế toán của Misa; 16. Phần mềm Quản lý tài sản công; và 4 phần mềm của Đảng.

Ông Dũng nêu rõ, điều này khiến bộ máy cơ sở bị quá tải, có nguy cơ dẫn tới sai sót, bỏ sót, thậm chí “ngại dùng hệ thống”. Nếu không tháo gỡ dứt điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.