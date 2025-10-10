Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội lên phương án di dời gần 36.000 người bị nước lũ bao vây

Trần Hoàng
TPO - Để đảm bảo an toàn cho người dân bị ngập, Hà Nội lên phương án di dời gần 36.000 người, trong đó xã Trung Giã gần 6.000 người, xã Đa Phúc 30.000 người.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết, tính đến 7 giờ ngày 10/10, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) đã khiến nhiều tuyến đê trên địa bàn xã Trung Giã, Đa Phúc xảy ra sạt trượt mái đê.

Tại xã Đa Phúc xảy ra tình trạng mực nước sông sắp tràn vào mặt đê cấp 3 từ Km18+500 đến Km26+00 tuyến đê hữu Cầu với chiều dài 7,5 km. Đê bối, đê bao cũng bị tràn và ngập 11,9 km.

Xã Trung Giã đã xảy ra sự cố xói, vỡ, sạt lở khiến nước lũ xuyên qua đường sắt Hà Thái (chiều dài 20 m), đoạn đi qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các xã Đa Phúc và Trung Giã lên phương án sơ tán nhân dân theo từng cấp độ ảnh hưởng (sơ tán tại chỗ, sơ tán đến doanh trại của các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn).

tp-ji-0890.jpg
Mực nước sông Cầu qua địa bàn xã Đa Phúc ngày 9/10

Đồng thời, thống nhất đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về lực lượng, phương tiện vận chuyển, tiếp tế hậu cần; báo cáo đề xuất thành phố bổ sung kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả sạt lở đê kè ngập úng.

Về sơ tán nhân dân, hiện tổng số nhân khẩu ở 2 xã bị ngập bởi mưa lũ cần phải sơ tán là gần 36.000 người, trong đó xã Trung Giã gần 6.000 người, xã Đa Phúc 30.000 người.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội được giao thành lập sở chỉ huy. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm Chỉ huy trưởng.

Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm trung tâm tham mưu với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội thống nhất, chỉ huy, điều hành các lực lượng của thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các xã Đa Phúc, Trung Giã ứng phó sự cố sạt lở đê kè, ngập úng.

Giao Sở NN&MT, UBND xã Đa Phúc, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) phối hợp tuần tra, canh trực để kịp thời phát hiện sớm khi có sự cố trên các tuyến đê cấp 3, sử dụng súng pháo hiệu và các phương tiện thông tin liên lạc để thông báo, báo động, huy động lực lượng khắc phục và chủ động phương án sơ tán nhân dân.

Giao Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện công tác sơ tán nhân dân; chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn và tài sản của nhân dân khi sơ tán.

Trần Hoàng
