Hà Nội kỳ vọng hút khách du lịch từ đêm nhạc BlackPink ở Mỹ Đình

TPO - Tour lưu diễn của ban nhạc BlackPink tại Hà Nội kỳ vọng mang lại tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch Hà Nội. Ước tính đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2022.

Ngày 27/7, Sở Du lịch Hà Nội thông tin trong tháng 7/2023 ngành du lịch Thủ đô đón 2,38 triệu lượt khách du lịch tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 380.000 lượt, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng với thị trường nội địa đạt 2 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 9,8% so với tháng 6/2023

Tính chung 7 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đã đón được 14,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,43 triệu lượt khách, tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa ước đạt 12,3 triệu lượt, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 53,7 nghìn tỷ đồng, tăng 68,3% với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 8, đơn vị sẽ lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, chương trình, lễ hội quảng bá du lịch Thủ đô như cuộc thi ảnh du lịch, Lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội 2023 dự kiến trong quý III, Festival Áo dài Hà Nội, dự kiến trong quý IV.

Đồng thời, Sở Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động hợp tác, xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Pháp và một số nước châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc... Ngoài ra, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và trong các tổ chức quốc tế để tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch.

Bên cạnh đó, sự kiện nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink đến Hà Nội lưu diễn từ ngày 29 đến 30/7 đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, truyền thông trong nước và quốc tế. Du lịch Hà Nội kỳ vọng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về du khách trong nước và quốc tế đến trong dịp này. Khách sạn của Hà Nội quanh khu vực tổ chức sự kiện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách dịp này.