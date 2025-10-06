Hà Nội: Hiệu trưởng các trường quyết định phương án học ngày mai

TPO - Chiều 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo, hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Sở GD&ĐT vừa có thông báo gửi trường học các cấp với nội dung: Bão số 11 (Matmo) đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại Hà Nội từ chiều 6/10 đến chiều 7/10 (lượng mưa 40–70mm, có nơi trên 100mm). Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị, hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) học trực tuyến trong ngày 5/10.

Hà Nội yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung trước đó đã chỉ đạo như: theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú; bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Được biết, chiều nay, một số trường mầm non trên địa bàn thành phố tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh về việc ngày mai nếu thời tiết mưa, trẻ có đăng ký cho trẻ tới trường hay không.

Hôm nay, học trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS - THPT được nghỉ học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm ứng phó với bão số 11 như chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội trước đó.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thời tiết không mưa to như dự báo.