Hà Nội: Đường trên cao Vành đai 3 tiếp tục ùn tắc

TPO - Sáng 13/5 ùn tắc kéo dài cả đường trên cao và đường bên dưới Vành đai 3. Nguyên nhân do từ đêm 12 đến sáng nay, các đơn vị thi công bắt đầu triển khai sửa chữa các khe co giãn giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đối với đường trên cao đoạn Big C đi nút giao Thanh Xuân và nút giao Mai Dịch.

Nhóm PV Thời sự