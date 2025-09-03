Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến

Hiểu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được chỉnh trang toàn diện, trong đó đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế trở thành Đại lộ Văn Hiến - nơi giao thoa lịch sử - hiện tại - tương lai.

Cơ quan chức năng vừa có thông tin về phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng như việc chỉnh trang các tòa nhà, tuyến phố đối diện hồ Hoàn Kiếm.

Hiện nay, phường Hoàn Kiếm đã hoàn thành phá dỡ xong tòa nhà Hàm cá mập, mặt đứng sau khi phá dỡ được lắp đặt màn hình led, hai bên treo cờ hoa phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Kế hoạch tiếp theo, lực lượng chức năng sẽ phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, bố trí thêm các chậu cây di động (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần), thảm bê tông mặt nền quảng trường để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép hè phía bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nhà hát múa rối Thăng Long đến Vòi phun nước hiện tại) sẽ hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử.

anh-man-hinh-2025-09-03-luc-101554.png
Đường Đinh Tiên Hoàng dự kiến được chỉnh trang thành tuyến "Đại lộ Văn hiến".
anh-man-hinh-2025-09-03-luc-101534.png
Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thành "bến chờ", nơi biểu diễn các hoạt động nghệ thuật
anh-man-hinh-2025-09-03-luc-101437.png
Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trục Đinh Tiên Hoàng nhìn từ phía Đông hồ Hoàn Kiếm
anh-man-hinh-2025-09-03-luc-101518.png
Sau khi Hà Nội phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh sẽ tạo ra không gian khoảng 1,4ha để phục vụ cộng đồng, phía dưới khu vực này sẽ làm 3 tầng hầm.
anh-man-hinh-2025-09-03-luc-101423.png
Hình thành tuyến Hàng Đào kéo dài sau khi bỏ tòa nhà Hàm cá mập
anh-man-hinh-2025-09-03-luc-101629.png
Dọc Đại lộ Văn hiến sẽ có những mốc lịch sử bằng đồng, trên đó có các mã QR để du khách có thể tham khảo kho tư liệu về sự hình thành của Hà Nội qua các thời kỳ

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Bên cạnh đó, nhà hàng Thủy Tạ nằm trong dự án chỉnh trang mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã được tháo dỡ phần không phù hợp và chỉnh trang lại.

Cùng với việc cải tạo, chỉnh trang khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm cũng đang thực hiện các công việc theo chỉ đạo của thành phố liên quan đến quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Hiểu Minh
#quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục #phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập #Đại lộ Văn Hiến #chỉnh trang không gian đô thị Hà Nội #phục vụ lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh Việt Nam #tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng #cải tạo quảng trường Hồ Gươm #khu vực hồ Hoàn Kiếm #phối cảnh quảng trường Hà Nội #phát triển du lịch Hà Nội

