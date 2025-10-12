Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội đề xuất xây cống qua đường sắt gặp sự cố, di dời 800 hộ dân vào trong đê

TPO - Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đề xuất thành phố xây dựng cống qua tuyến đường sắt bị xói lở. Đồng thời đề xuất phương án di dời gần 800 hộ dân ngoài đê vào khu vực an toàn để ổn định cuộc sống.

Tại buổi giao ban Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội chiều 11/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại thông tin về sự cố đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua địa bàn xã Trung Giã bị xói lở đất nền. Sau khi bị xói lở, một phần nước chảy sang kênh Mỏ Bát rồi sang sông Công; một lưu vực khác chuyển đến xã Đa Phúc, khiến cả hai xã bị ngập sâu. Trong đó Trung Giã có 15 thôn bị ảnh hưởng rất nặng vì đây là vùng trũng.

"Toàn bộ hơn 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng nhưng 2 xã đã kịp thời ứng phó, không để xảy ra thiệt hại về người. Về lúa, Trung Giã bị ngập sâu 700 ha, Đa Phúc là 900 ha", lãnh đạo sở thông tin.

z7105672708216-7b7f83da54c688f1a523bc61d9ec086a.jpg
Tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị xói đất nền

Về giải pháp, ông Đại đề xuất UBND TP Hà Nội đầu tư xây dựng cống đi qua hệ thống đường sắt để tiêu nước xuống vùng dưới trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời cần nâng cấp toàn bộ 45 máy bơm tại khu vực này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, qua trận lũ vừa qua, có thể thấy hệ thống đê còn nhiều chỗ phải gia cường. "Cần thiết kích cốt mặt đê thêm 50cm nữa để đảm bảo an toàn", ông Đại nói.

Về việc ổn định cuộc sống của người dân ngoài đê, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, xã Trung Giã còn có một bộ phận bà con đang ở ngoài đê, khoảng gần 800 hộ bị ngập rất sâu.

tp-socson.jpg
Hàng trăm hộ dân vùng ngoài bãi sông Cầu bị ngập sâu

Sau trận lũ vừa rồi, bà con có nguyện vọng được chuyển vào trong đê, do đó ông Đại đề xuất di chuyển người dân vào khu an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đồng tình với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông cho biết đã khảo sát toàn bộ khu vực ngập ngoài đê xã Trung Giã. Lãnh đạo TP cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương đang đưa khu vực này vào quy hoạch tái định cư, từng bước di dời người dân đến nơi ở mới ổn định, bền vững.

tp-06739.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao đổi tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cho biết thêm, khi xã đang tập trung chống lũ trên sông Cầu thì chiều 9/10 xảy ra sự cố sạt lở đường tàu khiến nước sông Cầu tràn vào sông Công, rồi đổ về Trung Giã và Đa Phúc - nơi có địa hình trũng nhất, gây ngập sâu.

Ông Minh cho biết thêm, trong đêm 9/10, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt để xử lý sự cố. Công ty đường sắt Hà Thái đang tích cực sửa chữa nhằm khắc phục triệt để đoạn xói lở trên đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên qua địa bàn xã Trung Giã.

Trần Hoàng
