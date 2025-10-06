Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội đề xuất cấp Thẻ hạng kim cương, vàng, bạc, đồng cho nhân lực công nghệ cao

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao, UBND thành phố đề xuất áp dụng bằng hình thức Thẻ nhân lực công nghệ cao, gồm 4 hạng là kim cương, vàng, bạc, đồng. Mỗi hạng thẻ sẽ có các ưu đãi khác nhau, trong đó cao nhất là hạng kim cương.

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao (CNC) và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu CNC. Dự thảo nghị quyết này nhằm thực hiện điểm b khoản 4 Điều 24 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15.

UBND thành phố đề xuất: Cá nhân hoạt động CNC được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; được ưu tiên trong bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí vị trí việc làm, thu nhập, thuế thu nhập cá nhân, lao động, nhà ở, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và cấp giấy phép lao động.

932f2bac-cb65-4df9-8bc8-5113c2d10569.jpg
Hà Nội đề xuất cấp Thẻ hạng kim cương, vàng, bạc, đồng cho người hoạt động CNC

UBND thành phố đề xuất áp dụng bằng hình thức Thẻ nhân lực công nghệ cao đối với các nhân lực CNC làm việc tại khu CNC. Theo đó, Thẻ nhân lực công nghệ cao được phân làm 4 hạng là Thẻ kim cương, Thẻ vàng, Thẻ bạc và Thẻ đồng. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một hạng thẻ duy nhất có thời hạn hiệu lực tối đa 5 năm.

Người được cấp Thẻ đồng: Được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (mua, thuê mua); được hỗ trợ 50% chi phí sử dụng các phương tiện giao thông công cộng; được xem xét phong, tặng danh hiệu vinh dự của thành phố; được xét nâng hạng thẻ lên Thẻ bạc nếu đủ 20 năm cống hiến.

Người được cấp Thẻ bạc: Thành phố hỗ trợ 50% thuế thu nhập cá nhân. Nếu làm việc tại các cơ quan, tổ chức của thành phố khi tuyển dụng sẽ được xem xét ký hợp đồng không xác định thời hạn; được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự, thử việc; được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng; được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; được xét nâng hạng thẻ lên Thẻ vàng nếu đủ 20 năm cống hiến…

Người có Thẻ vàng: Thành phố hỗ trợ 75% thuế thu nhập cá nhân; được sử dụng cơ sở nghiên cứu của thành phố để triển khai chương trình, đề án, dự án về CNC; được hỗ trợ 50% chi phí tham gia hội thảo, hội nghị.

Cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức của thành phố được xem xét bố trí đảm nhiệm chức danh người đứng đầu nhóm nghiên cứu CNC; khi tuyển dụng, được xem xét ký hợp đồng không xác định thời gian; được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng; được xét nâng hạng thẻ lên Thẻ kim cương nếu đủ 20 năm cống hiến.

Người được cấp Thẻ kim cương: Thành phố hỗ trợ 100% thuế thu nhập cá nhân; được bố trí và hỗ trợ 100% chi phí thuê nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ 100% chi phí thuê nhà ở; được ưu tiên lựa chọn chủ trì thực hiện chương trình, đề án, dự án về KH&CN; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; thành phố hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội thảo, hội nghị.

Cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức của thành phố sẽ được xem xét bố trí đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; được trả lương theo mức thỏa thuận nhưng mức lương không được vượt quá 02 lần mức lương cao nhất thuê chuyên gia theo quy định hiện hành…

UBND thành phố cũng đề xuất chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuộc lĩnh vực CNC gồm:

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo; được thành phố hỗ trợ 70% chi phí thuê trang thiết bị tại khu công nghệ cao; được hỗ trợ 70% giá trị hợp đồng thuê mặt bằng tại khu CNC…

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Thanh Hiếu
#Hà Nội #Thẻ Kim cương #Công nghệ cao #Đề xuất #HĐND TP.Hà Nội #Dự án

