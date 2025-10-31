Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội đề nghị dừng bắn pháo hoa lễ hội Mùa Thu để chia sẻ với miền Trung

Thanh Hiếu
TPO - Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp sẽ diễn ra tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lúc 21h ngày 4/11. Tuy nhiên, để chia sẻ với các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài, UBND thành phố Hà Nội đề nghị dừng bắn pháo hoa tại lễ bế mạc.

Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025 đề nghị dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I vào tối ngày 4/11.

Trước đó, UBND thành phố có văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu năm 2025 theo đề xuất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và phương án của Tập đoàn Vingroup.

Kế hoạch dự kiến, màn bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp sẽ diễn ra sau 21h, ngày 4/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Hà Nội đề nghị dừng bắn pháo hoa tối ngày 4/11 để chia sẻ với các tỉnh miền Trung (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Với tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai, UBND thành phố đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại lễ bế mạc.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh".

Hội chợ diễn ra trên tổng diện tích trưng bày hơn 130.000m2, gồm 5 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng với sự tham gia của 34 tỉnh, thành, các bộ, ngành, cùng hàng nghìn doanh nghiệp, HTX; đồng thời thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Dự kiến, hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách/ngày.

Thanh Hiếu
