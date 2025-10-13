Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Hạ nhiệt' cơn sốt đất, Đà Nẵng mạnh tay xử lý tình trạng thao túng thị trường, đầu cơ thổi giá

Nguyễn Thành
TPO - Trước diễn biến phức tạp của thị trường bất động sản thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý tình trạng thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 13/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất…

nha-o-xa-hoi-bau-tram-7.jpg
Người dân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại một dự án ở Đà Nẵng.

Mục tiêu của việc chỉ đạo nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng giá, thổi giá lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở và địa phương tổng hợp báo cáo kết quả việc kiểm tra, thanh tra, rà soát và tình hình xử lý vi phạm. Đồng thời, yêu cầu phải nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong chính sách, pháp luật có liên quan gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, nhất là sau khi TP Đà Nẵng thực hiện sáp nhập với Quảng Nam, thị trường bất động sản tại thành phố có nhiều biến động về giá. Theo ghi nhận, diễn biến thị trường căn hộ chung cư vẫn liên tục tăng mạnh, trái với những dự báo thị trường sẽ hạ nhiệt.

Theo thống kê thị trường bất động sản Đà Nẵng trong quý III/2025 có sự phục hồi mạnh mẽ nhờ chính sách tín dụng hỗ trợ, hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh và nguồn cung dự án mới dồi dào.

Đáng chú ý, các phân khúc condotel, biệt thự nghỉ dưỡng đang sôi động theo đà phục hồi du lịch. Trong khi đất nền, nhà phố, căn hộ cao cấp giữ vững sức hút nhờ pháp lý minh bạch và vị trí thuận lợi.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động bất động sản duy trì đà tăng trưởng cao, với điểm sáng là khu vực giáp ranh Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) nhờ lợi thế hạ tầng và kết nối liên vùng...

Nguyễn Thành
