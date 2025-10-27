GPBank đồng hành cùng VPIM 2025: Tiếp sức tinh thần thể thao, lan tỏa giá trị thịnh vượng

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một giải chạy, VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) là nơi hội tụ của những con người yêu thể thao, đam mê thử thách bản thân và khát vọng sống khỏe. Lần đầu tiên đồng hành cùng VPIM 2025 với vai trò Nhà tài trợ Bạc, GPBank mong muốn cùng cộng đồng lan tỏa năng lượng tích cực, khuyến khích lối sống lành mạnh và cùng nhau bước vào Kỷ nguyên Thịnh vượng.

Khi thể thao trở thành ngôn ngữ của tinh thần thịnh vượng

Giữa nhịp sống hiện đại đầy năng lượng, VPBank International Marathon (VPIM) đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải chạy đơn thuần để trở thành biểu tượng của tinh thần sống khỏe - sống thịnh vượng. Mỗi mùa giải, hàng chục nghìn người yêu thể thao lại hội tụ giữa lòng Hà Nội, mang theo niềm đam mê, ý chí và khát vọng chinh phục giới hạn bản thân.

Được tổ chức bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPIM 2025 hướng đến mục tiêu kiến tạo một giải chạy chuyên nghiệp, đẳng cấp, nơi mỗi bước chân không chỉ là nhịp chạy thể thao mà còn là hành trình lan tỏa năng lượng tích cực. Trong không khí mùa thu dịu mát, runner không chỉ chạy để về đích, mà còn để cảm nhận từng nhịp sống của Thủ đô - vừa cổ kính, vừa trẻ trung, vừa hối hả mà vẫn đầy cảm xúc.

Sự xuất hiện của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) với vai trò là Nhà tài trợ Bạc trong mùa giải năm nay mang đến thông điệp “Sống khỏe - Sống thịnh vượng”, khẳng định niềm tin rằng thịnh vượng không chỉ đo bằng thành công tài chính, mà còn được tạo nên từ sức khỏe, tinh thần và ý chí kiên định.

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng GPBank tại khu vực EXPO là điểm nhấn ấn tượng với nhiều hoạt động hấp dẫn với Khu check-in “Bứt phá cùng GPBank” - nơi lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của các runner. Tính tới sáng 26/10, gian hàng đã thu hút khoảng 1000 người trải nghiệm.

Gian hàng GPBank tại VPIM2025 thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm

Góc chụp ảnh check-in lưu giữ kỷ niệm của GPBank được đám đông rất yêu thích

Không những thế, khách tham dự còn có thể check-in ảnh và đăng tải lên Facebook để nhận quà tặng như bình nước, túi vải, cây cảnh, dây đeo thẻ – những món quà nhỏ mang thông điệp xanh và tích cực.

Chụp ảnh lấy ngay lưu giữ kỷ niệm VPIM2025 là hoạt động ý nghĩa GPBank dành tặng VĐV

Bên cạnh đó, khách tham quan cũng được tư vấn về các sản phẩm vay và tiết kiệm lãi suất hấp dẫn. Hoạt động trải nghiệm GP.DigiPlus thu hút sự quan tâm đặc biệt của người trẻ, nhờ giao diện thân thiện cùng với chương trình ưu đãi đặc biệt “Tải app, mở tài khoản – nhận ngay 50.000 đồng”.

Nhân viên GPBank hướng dẫn khách hàng khám phá tiện ích ngân hàng số GP.DigiPlus

Tinh thần GPBank trên đường chạy

Không chỉ góp mặt tại khu EXPO, GPBank còn mang tinh thần thể thao vào chính nội bộ khi có gần 300 cán bộ nhân viên tham gia giải chạy VPIM 2025.

“Chạy bộ là hành trình của sự nỗ lực và kiên trì – cũng như hành trình mỗi người theo đuổi thịnh vượng. Tôi rất vui vì đã có cơ hội cùng bạn bè đồng nghiệp tham gia VPIM2025, cùng gắn kết và trở nên tốt hơn mỗi ngày.” chị Hà Thị Cúc - một runner GPBank chia sẻ.

Các runner GPBank tự hào khoe huy chương VPIM 2025

Đối với GPBank, thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là cách thể hiện văn hóa doanh nghiệp – văn hóa của sự bền bỉ, kỷ luật và cùng nhau tiến bước. Tinh thần đó cũng chính là kim chỉ nam để GPBank không ngừng đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cùng cộng đồng lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần kiến tạo kỷ nguyên thịnh vượng.

Trước đó, chương trình “Chạy cùng GPBank – Bứt phá phiên bản thịnh vượng hơn” đã tặng 100 BIB miễn phí cho khách hàng, đối tác, góp phần truyền cảm hứng về một lối sống năng động, bền bỉ và tích cực.

Cùng cộng đồng bước vào hành trình sống khỏe - sống thịnh vượng

Đại diện GPBank chia sẻ: “Chạy bộ là môn thể thao của sự bền bỉ và nỗ lực - giống như hành trình mỗi người khi theo đuổi ước mơ thịnh vượng. GPBank tự hào được đồng hành cùng các vận động viên, cùng cộng đồng lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực và kiến tạo “Kỷ nguyên Thịnh vượng”.

Đồng hành cùng VPIM 2025, GPBank khẳng định hình ảnh ngân hàng năng động, hướng đến cộng đồng, đồng thời tiếp tục hành trình kiến tạo Kỷ nguyên Thịnh vượng – nơi mỗi người đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.