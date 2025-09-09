Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Góc quà tặng: Phụ kiện 3D xịn sò và túi tote xinh xắn cho mùa tựu trường thêm vui

Hoàng Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHT - Mùa tựu trường đã đến, cùng săn những món quà phụ kiện 3D xịn xò và túi tote xinh xắn thôi nào! Bạn đọc hãy nhanh tay đăng ký với nhà Hoa để có cơ hội sở hữu các em nó nha!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Mô hình hoạt hình đáng yêu đầy màu sắc

TRANJ Studio là tiệm chuyên thiết kế và sản xuất sản phẩm thủ công độc đáo như mô hình đồ chơi 3D và vật dụng trang trí nhà cửa xinh xắn.

tranj-3d-models-collection.jpg

Sản phẩm tại TRANJ phù hợp với học sinh, sinh viên và cả các bạn yêu thích sự mới lạ, sáng tạo. Các bạn có thể dùng sản phẩm để trang trí góc học tập, phòng ngủ hoặc làm phụ kiện móc khoá khi đi học, đi chơi. Sản phẩm của tiệm ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như PLA+ (nhựa sinh học phân hủy) và Jesmonite (bền, đẹp, dễ tái chế và an toàn).

508590638-122184563114305344-7143309577721819951-n.jpg

Hiện TRANJ mới ra mắt mô hình Thú Mỏ Vịt phiên bản đặc biệt, có thiết kế nam châm hít tủ lạnh tiện lợi. Đây sẽ là tâm điểm nổi bật trang trí góc học tập hay bàn làm việc của bạn!

Ghé thăm TRANJ Studio tại:

Website: www.tranjstudio.com

Facebook: TRANJ Studio - Arts & Crafts Shop

TikTok: @tranjstudio

510961891-122185028462305344-3263010991508074079-n.jpg

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher trị giá 200.000 đồng từ TRANJ Studio (áp dụng khi mua hàng qua kênh online), HSD: 1/3/2026.

Ai cũng phải có một Cái Túi To!

Cái Túi To là thương hiệu được thành lập từ năm 2020, bắt đầu từ nguồn cảm hứng “Ai cũng phải có một cái túi”. Đó cũng chính là slogan mà Cái Túi To luôn hướng đến.

z6879329607328-9cb6f3e82afad76b62bf2379f7d841cc.jpg

Teen có thể tìm thấy ở Cái Túi To những em túi tote nhiều màu sắc và hình dạng. Cái Túi To mong rằng những chiếc túi dù to hay nhỏ, đều có thể giúp bạn đựng được cả “thế giới” mỗi khi bước ra đường. Từ sổ tay, điện thoại, mắt kính, khăn giấy, tai nghe... đều nằm “gọn ơ” với Cái Túi To.

z6879329875976-08fecf2334a672c8b089c3ceb4467db1.jpg

Các em túi được Cái Túi To lựa chọn chất liệu vải bố gai (Canvas), giúp hạn chế rác thải công nghiệp ra môi trường. Hãy để Cái Túi To trở thành người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của các bạn nhé!

Theo dõi Cái Túi To tại:

Facebook: Cái Túi To

Instagram: @caituito_design

TikTok: @caituito

z6879329875982-1aaee85e40918e84294696c58d28a171.jpg

Quà tặng: 5 bạn đọc may mắn, mỗi bạn nhận được túi tote Xí Muội trị giá 210.000 đồng từ Cái Túi To.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn một món quà bạn thích trong số báo này, gửi email với tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email gồm: Họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn hoặc phụ huynh, kèm lý do bạn thích món quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những bạn may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ qua SĐT và gửi tặng phần quà. Hạn chót chúng mình nhận thông tin là 15/9/2025 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine ngày 20/9/2025.

537189040-1181568637345519-5666469354855326019-n.jpg
Hoàng Mai
#quà tặng #Hoa Học Trò #phụ kiện 3D #túi tote #TRANJ Studio #Cái Túi To #đồ thủ công

