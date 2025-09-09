Góc quà tặng: Phụ kiện 3D xịn sò và túi tote xinh xắn cho mùa tựu trường thêm vui

HHT - Mùa tựu trường đã đến, cùng săn những món quà phụ kiện 3D xịn xò và túi tote xinh xắn thôi nào! Bạn đọc hãy nhanh tay đăng ký với nhà Hoa để có cơ hội sở hữu các em nó nha!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Mô hình hoạt hình đáng yêu đầy màu sắc

TRANJ Studio là tiệm chuyên thiết kế và sản xuất sản phẩm thủ công độc đáo như mô hình đồ chơi 3D và vật dụng trang trí nhà cửa xinh xắn.

Sản phẩm tại TRANJ phù hợp với học sinh, sinh viên và cả các bạn yêu thích sự mới lạ, sáng tạo. Các bạn có thể dùng sản phẩm để trang trí góc học tập, phòng ngủ hoặc làm phụ kiện móc khoá khi đi học, đi chơi. Sản phẩm của tiệm ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như PLA+ (nhựa sinh học phân hủy) và Jesmonite (bền, đẹp, dễ tái chế và an toàn).

Hiện TRANJ mới ra mắt mô hình Thú Mỏ Vịt phiên bản đặc biệt, có thiết kế nam châm hít tủ lạnh tiện lợi. Đây sẽ là tâm điểm nổi bật trang trí góc học tập hay bàn làm việc của bạn!

Ghé thăm TRANJ Studio tại:

Website: www.tranjstudio.com

Facebook: TRANJ Studio - Arts & Crafts Shop

TikTok: @tranjstudio

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher trị giá 200.000 đồng từ TRANJ Studio (áp dụng khi mua hàng qua kênh online), HSD: 1/3/2026.

Ai cũng phải có một Cái Túi To!

Cái Túi To là thương hiệu được thành lập từ năm 2020, bắt đầu từ nguồn cảm hứng “Ai cũng phải có một cái túi”. Đó cũng chính là slogan mà Cái Túi To luôn hướng đến.

Teen có thể tìm thấy ở Cái Túi To những em túi tote nhiều màu sắc và hình dạng. Cái Túi To mong rằng những chiếc túi dù to hay nhỏ, đều có thể giúp bạn đựng được cả “thế giới” mỗi khi bước ra đường. Từ sổ tay, điện thoại, mắt kính, khăn giấy, tai nghe... đều nằm “gọn ơ” với Cái Túi To.

Các em túi được Cái Túi To lựa chọn chất liệu vải bố gai (Canvas), giúp hạn chế rác thải công nghiệp ra môi trường. Hãy để Cái Túi To trở thành người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của các bạn nhé!

Theo dõi Cái Túi To tại:

Facebook: Cái Túi To

Instagram: @caituito_design

TikTok: @caituito

Quà tặng: 5 bạn đọc may mắn, mỗi bạn nhận được túi tote Xí Muội trị giá 210.000 đồng từ Cái Túi To.