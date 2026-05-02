Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giữa đồn đoán “xé couple”, Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy tung bộ hình mới gây sốt

Diệu Minh

HHTO - Hậu đồn đoán “xé couple” khi phim kết thúc, Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy khiến fan Coconut Couple “sốc toàn tập” với bộ hình đôi cực tình tứ. Chỉ sau 3 tiếng đăng tải, loạt ảnh hút hơn 200K lượt tương tác. Ê-kíp đứng sau tiết lộ điều bất ngờ.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay kết thúc trọn vẹn giúp tên tuổi của cặp đôi chính Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy thăng hạng đáng kể. Hiệu ứng của phim khiến Coconut Couple được mong đợi sẽ thành đôi cả ở ngoài đời thực.

Thế nhưng vài ngày qua, cộng đồng Dừa non rơi vào trạng thái “rối bời” vì tin đồn cả hai “xé couple. Tam Triều Dâng trả lời phỏng vấn, chia sẻ rằng cả hai chỉ là bạn bè. Võ Điền Gia Huy thì vướng đồn đoán đã có bạn gái ngoài đời vì một số tương tác trên MXH của anh và mẹ với một hotgirl.

Giữa lúc nghi vấn "rạn nứt" tăng cao, tối 1/5, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy bất ngờ đăng tải loạt hình mới “sánh đôi”. Chỉ sau ba giờ đăng tải, loạt hình gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội và thu về hơn 214,4 nghìn lượt tương tác. “Triệu Tâm - Thanh Phú thời quá khứ” - Nam chính ngôn tình chú thích về bộ ảnh.

Trong bộ ảnh, Tam Triều Dâng gây bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng năng động thường thấy để hóa thân thành nữ minh tinh Hồng Kông mang vẻ đẹp cổ điển. Nữ diễn viên khoe sắc vóc mảnh mai trong các thiết kế ôm sát, dát kim tuyến, thêu hoa mang âm hưởng Á Đông phối trang sức to bản.

Bộ ảnh đánh dấu lần hiếm hoi sao nữ thử sức với diện mạo quyến rũ, quyền lực trong kiểu làm tóc cầu kỳ và trang điểm đậm, sắc sảo.

Võ Điền Gia Huy duy trì phong độ ổn định với giao diện lịch lãm trong bộ âu phục đen trắng xuyên suốt. Dù không biến hóa nhiều về trang phục, nam diễn viên giữ được sức hút nhờ thần thái và khả năng diễn xuất bằng ánh mắt thâm tình.

Các khung hình được nhận xét "tuyệt đối điện ảnh" mang chiều sâu cảm xúc. Cặp đôi không có các phân cảnh đụng chạm táo bạo nhưng vẫn khiến fan "rạo rực" chỉ qua ánh mắt hay những cái chạm nhẹ, thì thầm.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đánh giá cao giá trị thẩm mỹ của bộ ảnh từ gu thẩm mỹ thời trang tới tư duy nhiếp ảnh. Thông qua bảng màu tối ma mị, đạo cụ hay tạo hình nhân vật, bộ hình được cho lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh kinh điển In The Mood For Love (Lương Triều Vỹ,Trương Mạn Ngọc đóng chính).

Theo tiết lộ từ ê-kíp, toàn bộ dự án được thực hiện và đăng tải ngay trong ngày 1/5 - Ngày Quốc tế Lao động.

Dzung Yoko - nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh là tên tuổi lớn trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh tại Việt Nam. Anh hiện là Giám đốc Sáng tạo của tạp chí Marie Claire Việt Nam. Bộ hình hợp tác với Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy mang đậm phong cách đặc trưng của nhiếp ảnh gia trong nhiều năm từ yếu tố hoài niệm văn hóa Á Đông hay chiều sâu cảm xúc.

