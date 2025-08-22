Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

P.V

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương trình hiến máu Giọt thương 2025. Từng giọt máu trao đi là những yêu thương gửi tới cộng đồng, lan tỏa giá trị sống đẹp mà Tập đoàn đã kiên trì vun đắp.

Chương trình Giọt thương 2025 nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share của ROX Group. Đây là năm thứ ba liên tiếp Tập đoàn phối hợp với ngân hàng MSB và bệnh viện Việt Đức tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Trong bối cảnh nguồn máu tại các bệnh viện khan hiếm, Giọt thương 2025 đã được tổ chức sớm hơn một tháng, kịp thời tiếp sức cho những bệnh nhân đang chờ máu.

image001-6266.jpg
Hàng trăm người đăng ký tham gia - con số biết nói về sức mạnh lan tỏa của lòng nhân ái.
image003-7504.jpg
Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện Việt Đức đồng hành cùng Giọt thương 2025 để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho từng đơn vị máu.
image005.jpg
Cán bộ nhân viên ROX Group cùng nhau tham gia hiến máu, lan tỏa yêu thương và ‘trách nhiệm chủ động’ với cộng đồng.
image007.jpg
Một cặp vợ chồng cùng hiến máu năm thứ hai liên tiếp tại chương trình Giọt thương.
image009.jpg
Nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục trở lại với chương trình, bền bỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia và truyền cảm hứng về lối sống đẹp.
image011.jpg
Một cánh tay được đưa ra là rất nhiều yêu thương và hi vọng được gửi trao.
image013.jpg
Nụ cười rạng rỡ trên môi người hiến máu, lan tỏa niềm vui và tinh thần sẻ chia.
image015.jpg
Mỗi chứng nhận hiến máu là dấu ấn tự hào của từng cá nhân khi được góp sức cứu người.
image017.jpg
Sự nhiệt tình của các tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và góp sức vào thành công của Giọt thương 2025.

Giọt thương 2025 khép lại với 661 đơn vị máu được trao tặng. Đây vừa là món quà của sự sống, vừa minh chứng cho cam kết chia sẻ yêu thương với cộng đồng mà ROX Group đã theo đuổi nhiều năm qua.

“Chúng tôi tin rằng, chương trình Giọt thương sẽ tiếp tục là cầu nối nhân ái, gắn kết người ROX cùng vun đắp những giá trị sống đẹp, gắn kết cộng đồng và chủ động kiến tạo giá trị bền vững”, đại diện BTC chia sẻ.

Suốt 29 năm phát triển, ROX Group luôn coi việc giải quyết các vấn đề cộng đồng là nhiệm vụ song hành với kinh doanh. Tập đoàn xây dựng chuỗi hoạt động ROX Share, gồm “Chia sẻ yêu thương” và “Cùng em tới trường”, tập trung hỗ trợ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước qua các hoạt động thiết thực như tặng quà Tết, xây nhà đại đoàn kết, làm cầu dân sinh…

Đồng thời, cán bộ nhân viên được khuyến khích lan tỏa lối sống đẹp qua hiến máu nhân đạo, nấu cơm thiện nguyện, đi bộ gây quỹ hay quyên góp. Giá trị nhân văn dần trở thành nét văn hóa, cách ứng xử của người ROX, nơi sống đẹp được đo bằng lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

P.V
#ROX

Cùng chuyên mục