Giới trẻ rủ nhau đu trend Chocobomb & Affogato đầu đông: Chỉ vì hot hay thực sự mê vị?

SVO - Những ngày đầu đông, mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh ly chocobomb với viên socola nổ tung giữa dòng sữa nóng, những chiếc affogato nâu bóng với dòng espresso đổ lên kem vani. Hai loại đồ uống này nhanh chóng trở thành biểu tượng mùa đông 2025 của giới trẻ Việt Nam. Liệu giới trẻ uống vì thật sự thích hay chỉ đơn giản… đu trend?

Trend thị giác: Khi hình ảnh quyết định việc tiêu dùng

Dạo một vòng quanh TikTok hay Instagram những ngày này, không khó để bắt gặp các hashtag như #chocobomb hay #affogato đang chiếm sóng với hàng triệu lượt xem. Sức hút của những món đồ uống này không chỉ nằm ở hương vị, mà bắt đầu từ chính sự thỏa mãn về mặt thị giác.

Mạng xã hội tràn ngập những video mãn nhãn ghi lại khoảnh khắc thưởng thức chocobomb và affogato.

Lan Anh (20 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Thấy mọi người quay story chocobomb nhìn đã mắt quá nên mình phải rủ bạn đi thử ngay. Thú thật là thấy đẹp và thú vị thì mua thôi, còn uống ngon hay không tính sau".

Chia sẻ của Lan Anh cũng là tâm lý chung của nhiều bạn trẻ hiện nay. Trong kỷ nguyên của video ngắn, một sản phẩm chỉ cần có giao diện đẹp, tạo hiệu ứng thị giác mạnh là đã đủ để kích thích nhu cầu trải nghiệm ngay lập tức, chưa cần bàn đến hương vị.

Đu trend là cái cớ, trải nghiệm mới là đích đến

Không thể phủ nhận sức mạnh của mạng xã hội trong việc điều hướng hành vi, nhưng nếu cho rằng giới trẻ chỉ biết nhắm mắt chạy theo đám đông thì có lẽ chúng ta đã nhầm. Ghi nhận thực tế tại các quán cà phê cho thấy, trend chỉ là tấm vé mời gọi, còn sự tò mò về hương vị mới thực sự là lý do giữ chân họ lại.

Đức Khang (22 tuổi, Hà Nội) bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn: “Mình là dân nghiện cà phê nên rất muốn thử xem Affogato có gì đặc biệt. Trend chỉ là cái cớ để mình quyết định đi nhanh hơn thôi. Còn quan điểm của mình rõ ràng: Nếu không ngon thì chắc chắn không có lần hai”.

Sau bước check-in thủ tục, hương vị thực tế mới là yếu tố quyết định người trẻ có quay lại lần hai hay không.

Chia sẻ của Khang là minh chứng điển hình cho tư duy tiêu dùng hiện đại của người trẻ. Họ không thụ động hùa theo, mà xem trào lưu là cơ hội để mở rộng trải nghiệm văn hóa ẩm thực. Với họ, sự hào nhoáng bên ngoài có thể thu hút sự chú ý, nhưng bộ lọc về chất lượng mới là yếu tố quyết định cuối cùng.

Khi người trẻ chi tiền cho "giá trị tinh thần"

Một thực tế không thể phủ nhận: mức giá để đu trend lần này không hề rẻ. Khảo sát nhanh tại các quán cà phê, một ly Chocobomb hay Affogato thường dao động từ 45.000 - 95.000 đồng. Cá biệt, tại một số tiệm chuyên về chocolate thủ công, phiên bản cao cấp có thể vượt ngưỡng 100.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá này dường như không làm chùn bước giới trẻ. Vậy họ đang thực sự trả tiền cho điều gì?

Câu trả lời nằm ở những giá trị vượt ra ngoài một món đồ uống giải khát thông thường. Đối với Gen Z, họ sẵn sàng chi trả cho phí trải nghiệm. Đó là cái giá để mua lấy khoảnh khắc mới lạ, một câu chuyện hay ho và những hình ảnh lung linh để chia sẻ lên mạng xã hội. Thùy Dương (19 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ quan điểm:“Một ly Affogato tầm 90k nhưng mình thấy vẫn ổn vì đang mua sự trải nghiệm vị mới. Đâu phải ngày nào cũng uống nên lâu lâu đầu tư một chút cũng xứng đáng”.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy xứng đáng với chi phí bỏ ra cho Chocobomb và Affogato.

Hơn nữa, đây còn là cách người trẻ thỏa mãn sự tò mò về hương vị "Tây hóa" đầy tinh tế của Ý hay Âu châu ngay tại quán quen gần nhà. Đặc biệt trong tiết trời chớm đông se lạnh, việc thưởng thức một ly đồ uống ấm nóng, ngọt ngào còn mang ý nghĩa như một sự tự thưởng, một liều "doping tinh thần" giúp xả stress hiệu quả sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Dù xuất phát từ trào lưu mạng xã hội, chocobomb và affogato vẫn sở hữu sức hút riêng nhờ sự mới mẻ và tính thẩm mỹ. Giới trẻ Việt không chỉ đu trend cho vui, mà còn vì muốn trải nghiệm - thưởng thức - chia sẻ, biến mỗi ly đồ uống thành một khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày đầu đông.

Xu hướng này có thể sẽ hạ nhiệt theo thời gian, nhưng rõ ràng nó đã cho thấy một điều: Giới trẻ ngày nay sẵn sàng chi tiền cho những điều mang lại cảm xúc và câu chuyện đáng kể.