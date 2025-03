Giới thiệu hàng trăm tư liệu về Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ)

TPO - Trải qua nửa thế kỷ, Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác cảnh vệ, bảo vệ an toàn tuyệt đối Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình lịch sử, các hoạt động nghi lễ cấp quốc gia, các đoàn khách cấp cao và các sự kiện trọng đại của đất nước. Triển lãm ảnh với chủ đề "Trung đoàn 375 - 50 năm trung hiếu bên Người" giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tài liệu về Trung đoàn 375 từ ngày đầu thành lập.

Chiều 7/3 tại Khu tập kết nhân dân 17 Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), Trung đoàn 375 tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Trung đoàn 375 - 50 năm trung hiếu bên Người". Đây là sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung đoàn 375 (28/3/1975-28/3/2025), diễn ra nhằm ôn lại truyền thống hào hùng và ghi nhận cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại tá Trịnh Công Rụy - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) - khẳng định chặng đường phát triển của Trung đoàn 375 gian khó nhưng cũng đầy vinh quang.

"Cách đây đúng nửa thế kỷ, ngày 28/3/1975, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết định, Trung đoàn 375 - tiền thân là Đoàn 75, được thành lập với sứ mệnh đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử và tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu gian khó, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã kiên định lập trường, trung thành tuyệt đối với Đảng, một lòng hướng về Bác Hồ kính yêu...", Đại tá Trịnh Công Rụy nhấn mạnh.

Trải qua 50 năm, Trung đoàn 375 khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước, bảo vệ an toàn tuyệt đối Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng tổ chức an toàn, chu đáo và trọng thị lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phối hợp bảo vệ an toàn các đoàn khách cấp cao trong nước và quốc tế...

Triển lãm với chủ đề Trung đoàn 375 - 50 năm trung hiếu bên Người gồm khoảng 300 hình ảnh, tài liệu giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Trung đoàn 375 qua các thời kỳ. Nội dung trưng bày gồm hai phần. Phần thứ nhất là hình ảnh về những ngày đầu hình thành và phát triển. Phần thứ hai có chủ đề Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 7 đến 28/3.

Đại tá Trịnh Công Rụy khẳng định 50 năm là chặng đường vẻ vang, cũng là sự khởi đầu cho những bước tiến xa hơn. Trung đoàn 375 sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, viết tiếp những trang sử vẻ vang.