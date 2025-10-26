Gió giật mạnh, người phụ nữ chở cá đi bán rơi xuống vực tử vong

TPO - Trên đường chở cá đi bán, khi di chuyển lên cầu Kỳ Phú gặp gió lớn, người phụ nữ mất tay lái lao thẳng xuống vực tử vong.

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà P.T.T.S (55 tuổi, trú khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ để bán cá. Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện.

Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy và báo chính quyền. Nhận thông tin, lực lượng chức năng đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vụ việc được camera an ninh ghi lại, nạn nhân tự gây tai nạn. Gia đình có nguyện vọng nhận thi thể đưa về lo hậu sự.