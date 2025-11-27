Giáng sinh 'Đan Len' độc nhất vô nhị tại Lynntimes Thanh Thủy: Thiên đường sống ảo khiến giới trẻ 'đổ xô'

Quên đi những cây thông dây xanh hay đèn LED quen thuộc, giới trẻ đang “đổ xô” về Lynntimes Thanh Thủy để check-in với một mùa Noel chưa từng có: toàn bộ không gian được trang trí bởi những tác phẩm len móc thủ công theo phong cách Amigurumi - nghệ thuật đan móc trứ danh từ xứ Phù Tang.

Bước chân vào sảnh khách sạn, điều đầu tiên khiến du khách phải "wow" lên không phải vì sự lộng lẫy của ánh đèn, mà là một cây thông Noel khổng lồ được đan hoàn toàn bằng len đỏ rực. Cao vút tận trần nhà, mỗi chi tiết trên cây - từ những vòng len xoắn ốc tạo thành thân cây, đến những chú gấu bông, ông già Noel mini được móc tay tỉ mỉ đều toát lên sự ấm áp và chân thành.

"Ami Christmas" - cái tên mà Lynntimes Thanh Thủy đặt cho chủ đề Giáng sinh năm nay, được lấy cảm hứng từ Amigurumi, nghệ thuật đan móc len truyền thống của Nhật Bản. Nhưng đây không đơn thuần là việc trang trí theo trào lưu, mà là một "cuộc cách mạng" trong cách tạo nên không gian lễ hội.

Dạo bước quanh khuôn viên, bạn sẽ liên tục bị "chặn đứng" bởi những chú thần lùn Santa xinh xắn với bộ râu trắng xốp, chiếc mũ nhọn đỏ và thân hình được móc từng đường len xanh lá cẩn thận. Khác với những mô hình nhựa cứng nhắc, mỗi chú thần lùn ở đây đều có một tư thế riêng, thậm chí một "tính cách" riêng khiến người ta muốn dừng lại chụp ảnh với từng chú một.

Không gian ngoài trời không kém phần gây sốt với những chú người tuyết ôm kẹo gậy khổng lồ, những chú tuần lộc vàng óng lộng lẫy, hay những hàng cây trong khu được quàng chiếc khăn cổ màu đỏ giáng sinh bắt mắt. Đặc biệt, khi đêm xuống và hệ thống đèn chiếu sáng bật lên, những sợi len dường như phát ánh một thứ ánh sáng kỳ diệu - vừa ấm áp vừa lung linh, tạo nên bầu không khí Giáng sinh chân thực đến lạ.

Điều khiến giới trẻ vốn đã "ngán" những background Noel lặp đi lặp lại phải thốt lên "must visit" chính là sự khác biệt tuyệt đối này. Mỗi bức ảnh chụp tại đây đều mang một câu chuyện riêng, một góc nhìn riêng, một cảm xúc riêng.

"Mình đã đi nhiều nơi decor Noel từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng đây là lần đầu thấy một địa điểm decor hoàn toàn handmade như vậy. Cảm giác như đang lạc vào một xứ sở đồ chơi len siêu to khổng lồ," một bạn trẻ từ Hà Nội chia sẻ..

Lynntimes Thanh Thủy đã chọn một hướng đi ngược lại: chậm rãi, tỉ mỉ, và đầy tâm huyết. Mỗi sợi len được móc lên đều là công sức của đôi bàn tay khéo léo, mỗi nhân vật được tạo hình đều là tâm huyết của những nghệ nhân. "Ami Christmas" tại Lynntimes Thanh Thủy không chỉ là một điểm check-in, mà là một trải nghiệm Giáng sinh mà bạn sẽ muốn quay lại, muốn kể cho bạn bè, muốn lưu giữ mãi trong ký ức.

Để trải nghiệm thêm trọn vẹn hơn, Lynntimes Thanh Thủy còn mang đến set trà chiều Giáng sinh chỉ với 299.000đ - mức giá "hạt dẻ" cho một buổi chiều thư giãn, cao cấp giữa không gian decor độc nhất vô nhị.

Được phục vụ trên khay tầng vàng óng ánh, set trà chiều gồm bánh ngọt tinh tế, sandwich đủ vị, kèm ấm trà thơm nồng - tất cả được bày biện cầu kỳ như một tác phẩm nghệ thuật.

Không gian trà chiều ở đây không chỉ sang trọng mà còn vô cùng "instagramable". Mỗi góc ngồi đều được thiết kế tinh tế sang trọng kết hợp với decor Ami Christmas tạo nên những bức ảnh vừa ấm áp vừa nghệ thuật. Ánh đèn vàng dịu nhẹ buổi chiều len lỏi qua từng kẽ len, khiến mỗi shot hình đều như được chỉnh sẵn filter.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để đón Noel thật khác biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm thiên đường len móc độc nhất vô nhị của Lynntimes Thanh Thủy này. Bởi có những điều đẹp, chỉ khi tận mắt chứng kiến, bạn mới hiểu được sức hút kỳ diệu của nó.