Giảm thu nhập, thất nghiệp khiến công nhân dễ bị lừa đảo qua mạng

TPO - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của nhiều lao động gặp khó khăn. Lợi dụng điều này, tội phạm đã len lỏi, tấn công công nhân, người lao động với nhiều hình thức tội phạm khác trong đó nổi lên là tín dụng đen và lừa đảo qua mạng.

Tại Hội thảo "Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động” do báo Lao Động tổ chức chiều 17/4, ông Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia, cho biết: Một trong những hình thức lừa đảo công nhân thời gian gần đây là "việc nhẹ lương cao" và tín dụng đen.

Ông Hiếu cho biết, hầu hết các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng hiện nay là do người dân bị lộ thông tin cá nhân, qua mạng xã hội. Hiện tại ở Việt Nam một số đối tượng thường giả mạo cơ quan chức năng, đơn vị thuế đề nghị cài web ứng dụng. Khi truy cập, người dùng sẽ thấy logo của cơ quan thuế, công an hoặc các cơ quan của Chính phủ, từ đó các đối tượng dẫn dụ người dùng.

Còn theo Thiếu tá Lê Văn Ước - Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội), năm 2023, Công an thành phố đã phát hiện, điều tra, xử lý hình sự 32 vụ, 118 đối tượng tín dụng đen. Quý I/2024, Công an thành phố phát hiện, điều tra khám phá 19 vụ, bắt giữ 82 đối tượng liên quan hoạt động tín dụng đen, tăng 15 vụ so với quý I/2023. Nổi lên là các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng chủ yếu hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ và cho vay tín chấp với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính.

Để giảm thiểu tình trạng tín dụng đen len lỏi, tấn công vào người lao động, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, cho rằng, công đoàn phối hợp cùng lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền phải được đổi mới, ngoài đến tận nơi cần tuyên truyền trên các nhóm Zalo, Fanpage công đoàn... Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng, kiến thức phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội để nâng cao ý thức tự phòng tránh.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Ví như, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần có kế hoạch mở rộng quy mô gói vay ưu đãi dành cho công nhân nhiều hơn nữa; phát triển nhà ở xã hội/nhà ở cho công nhân để họ có nơi an cư, yên tâm lao động sản xuất, không rơi vào vòng xoáy tín dụng đen.