Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Nghiên cứu mô hình trường THCS trong Trường THPT chuyên Chu Văn An

TPO - Tại Lễ công bố quyết định tổ chức lại Trường THPT Chu Văn An thành trường THPT Chuyên Chu Văn An sáng nay, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, cùng với việc chờ đợi hướng dẫn từ Luật Thủ đô, nhà trường có thể nghiên cứu phương án đề xuất thành lập Trường THCS chuyên trong trường THPT chuyên Chu Văn An.