Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Giám đốc hãng phim Tây Nam phải nộp lại hơn một nghìn đồng thu lợi bất chính

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Hồng Quốc Công, Giám đốc hãng phim Tây Nam bị phường Tân Thành (Cà Mau) phạt 8 triệu đồng vì đổ các tấm đal bằng xi măng và dựng bồn trồng cây trên phần đất nhà nước quản lý.

Ngày 14/11, nguồn tin của PV Tiền Phong, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hồng Quốc Công - Giám đốc hãng phim Tây Nam.

a290d9f8fc3e7060292f.jpg
Ông Hồng Quốc Công - Giám đốc hãng phim Tây Nam - bị phạt vì làm bồn cây trên đất công. Ảnh: CTV.

Theo quyết định, ông Công bị xử phạt về hành vi chiếm đất do nhà nước quản lý. Cụ thể, ông Công đã thực hiện đổ các tấm đal bằng xi măng và dựng bồn trồng cây trên phần đất nhà nước quản lý.

Hành vi này ông Công bị xử phạt 8 triệu đồng và bị buộc nộp lại phần lợi bất chính số tiền 1.247 đồng, quy định tại điểm a, điểm c, khoản 8, Điều 13, Nghị định 123/2024/NĐ-CP.

Tháng 10, UBND phường Tân Thành cũng có quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Hồng Quốc Công, về hành vi đổ bê tông tráng thành sân rộng hơn 260 m2 trên diện tích đất trồng cây lâu năm. Sân này nằm cạnh nhà ông, giáp Quốc lộ 1, thuộc phường Tân Thành.

Với lần xử phạt 3,5 triệu đồng, ông Công cũng đã khiếu nại nhưng đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết. Lần này, ông Công cho biết tiếp tục khiếu nại quyết định trên.

Tân Lộc
#đất đai #phạt hành chính #Cà Mau #Hồng Quốc Công #vi phạm đất đai #xử phạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục