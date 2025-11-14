Giám đốc hãng phim Tây Nam phải nộp lại hơn một nghìn đồng thu lợi bất chính

TPO - Ông Hồng Quốc Công, Giám đốc hãng phim Tây Nam bị phường Tân Thành (Cà Mau) phạt 8 triệu đồng vì đổ các tấm đal bằng xi măng và dựng bồn trồng cây trên phần đất nhà nước quản lý.

Ngày 14/11, nguồn tin của PV Tiền Phong, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hồng Quốc Công - Giám đốc hãng phim Tây Nam.

Ông Hồng Quốc Công - Giám đốc hãng phim Tây Nam - bị phạt vì làm bồn cây trên đất công. Ảnh: CTV.

Theo quyết định, ông Công bị xử phạt về hành vi chiếm đất do nhà nước quản lý. Cụ thể, ông Công đã thực hiện đổ các tấm đal bằng xi măng và dựng bồn trồng cây trên phần đất nhà nước quản lý.

Hành vi này ông Công bị xử phạt 8 triệu đồng và bị buộc nộp lại phần lợi bất chính số tiền 1.247 đồng, quy định tại điểm a, điểm c, khoản 8, Điều 13, Nghị định 123/2024/NĐ-CP.

Tháng 10, UBND phường Tân Thành cũng có quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Hồng Quốc Công, về hành vi đổ bê tông tráng thành sân rộng hơn 260 m2 trên diện tích đất trồng cây lâu năm. Sân này nằm cạnh nhà ông, giáp Quốc lộ 1, thuộc phường Tân Thành.

Với lần xử phạt 3,5 triệu đồng, ông Công cũng đã khiếu nại nhưng đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết. Lần này, ông Công cho biết tiếp tục khiếu nại quyết định trên.