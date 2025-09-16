Giám đốc công ty bất động 'vẽ dự án ma' ở Hà Nội, phân thành 53 lô đất để bán

TPO - Bị cáo Trần Văn Huy sau khi mua hai thửa đất tại thị xã Sơn Tây cũ (Hà Nội) đã tự 'vẽ ra dự án ma', phân thành 53 lô đất bán cho người dân, chiếm đoạt 33 tỷ đồng.

Ngày 16/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Trần Văn Huy (SN 1980, Giám đốc Cty TNHH MTV quản lý bất động sản Phú Cát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng phải tạm hoãn do luật sư vắng mặt.

Theo cáo trạng, ngày 21/5/2019, ông Huy ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 2 thửa đất ở thị xã Sơn Tây (cũ), Hà Nội của vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm. Cuối tháng đó, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh thị xã Sơn Tây đăng ký biến động, chuyển nhượng từ vợ chồng bà Tâm sang tên cho Trần Văn Huy.

Thời điểm đó, ông Huy chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, không làm thủ tục tách thửa và lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo hình thức phân lô, bán đất nền với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Huy đã tự vẽ bản đồ, chia 2 thửa đất trên thành 53 lô đất, mỗi lô có diện tích từ 73,5m2 - 120m2, sau đó in thành bản vẽ sơ đồ tổng thể mặt bằng với tên gọi là “Khu dân cư CODO2”.

Ảnh minh họa.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các lô đất trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không đủ điều kiện công chứng khi ký hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng. Song để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán, ông Huy đã thành lập Công ty BĐS Phú Cát.

Sau khi lập doanh nghiệp, bị cáo đưa bản vẽ “Khu dân cư CODO2” và vị trí 53 lô đất cho nhân viên và các Công ty môi giới để họ giới thiệu, quảng cáo, rao bán 53 lô đất trên mạng xã hội.

Khi người mua đồng ý đầu tư, nhân viên môi giới trực tiếp thu tiền đặt cọc hoặc hướng dẫn khách chuyển tiền đặt cọc và tiền thanh toán theo tiến độ hợp đồng vào tài khoản của Trần Văn Huy. Nội dung hợp đồng mua bán thể hiện, trong thời hạn 130 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty BĐS Phú Cát (bên A) sẽ bàn giao đất cho khách hàng (bên B) sau khi có trích lục bản đồ địa chính.

Trong thời hạn 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, hai bên có trách nhiệm liên hệ với nhau để tiến hành thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng và trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bên A có trách nhiệm bàn giao sổ đỏ đứng tên bên B…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2019 - 8/2019, Trần Văn Huy đã bán 53 lô đất cho 46 cá nhân với tổng số tiền thu về hơn 33 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của các bị hại, ông Huy dùng chi tiêu cá nhân, không làm được thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cũng không bàn giao các lô đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị hại.

Từ ngày 12/7/2021 - 15/8/2024, các bị hại đã gửi đơn tố giác Trần Văn Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Công an TP Hà Nội.

Hiện ông Huy mới trả được cho các nhà đầu tư được hơn 1 tỷ đồng, không còn khả năng khắc phục hậu quả.