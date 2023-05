Giám đốc Công an Cần Thơ cảnh báo nạn giả danh cán bộ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

TPO - Giám đốc Công an Cần Thơ khuyến cáo, người dân khi nhận điện thoại từ các số cố định, số lạ, đầu số nước ngoài; người gọi tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án thì tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, địa chỉ nhà ở.

Ngày 14/5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri là công nhân lao động thành phố Cần Thơ, nhiều ý kiến cử tri đề nghị cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý tình trạng tín dụng đen, giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Cử tri Trương Thanh Vũ (Công ty CP Thủy sản Hà Nội Cần Thơ) phản ánh, thời gian qua, lợi dụng những khó khăn về tài chính của công nhân lao động, nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen hoành hành với những chiêu thức ngày càng tinh vi, được quảng cáo công khai.

Một số công nhân lao động đã vướng vào vay nặng lãi, không có khả năng chi trả, tín dụng đen gọi điện làm phiền đến cơ quan, công ty, bạn bè, người thân nhằm gây sức ép, đòi nợ công nhân lao động.

Bên cạnh đó, có rất nhiều cuộc gọi của các đối tượng giả danh các cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc giả danh người thân dụ dỗ công nhân, gây hoang mang, lo lắng cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lợi dụng khó khăn về tài chính của công nhân, người lao động, các đối tượng tiếp cận kết bạn zalo, facebook, mời chào, quảng cáo cho vay không cần thế chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân, giải ngân ngay qua tài khoản ngân hàng với lãi suất rất thấp, nhưng thu thêm nhiều loại phí trái phép để qua mặt cơ quan chức năng khi số tiền lãi vượt ngưỡng quy định cho phép của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho rằng, đây là một hình thức cho vay lãi nặng, mang tính chất cưỡng đoạt tài sản. Thời gian qua, công an thành phố chỉ đạo thực hiện bắt, khám xét nhiều vụ việc về hợp đồng mua bán, giao dịch tiền, tài sản khống, ép người vay thực hiện khống các hành vi nhằm gây bất lợi về mặt pháp lý cho người vay.

"Một số hợp đồng vay tiền tuy số tiền vay nhỏ, thời gian vay ngắn nhưng lãi suất gấp nhiều lần, vượt mức cho phép khiến công nhân lao động rơi vào khó khăn, không có khả năng chi trả", ông Thuận nói.

Thời gian tới, theo ông Thuận, lực lượng chức năng sẽ có giải pháp phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn công nhân lao động tiếp cận các nguồn vốn vay phù hợp, nói không với tín dụng đen. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn vấn nạn này.

Về việc các đối tượng giả danh cán bộ công an, điện lực… gọi điện nhằm khai thác thông tin cá nhân, lừa đảo, đe dọa để chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an Cần Thơ khuyến cáo: Người dân khi nhận cuộc gọi từ các số cố định, số lạ, đầu số nước ngoài hoặc người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là công an, viện kiểm sát, tòa án thông báo, yêu cầu điều tra vụ án thì tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, địa chỉ nhà ở… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ thân nhân, lai lịch của người đó. Đặc biệt không nghe lời các đối tượng rồi chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Ông Thuận cũng đề nghị người dân không tham gia các sàn giao dịch chứng khoán trên mạng xã hội khi chưa rõ thông tin; thường xuyên kiểm tra, cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư của các tài khoản tại các ngân hàng và tài khoản mạng xã hội, không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân liên quan…

Theo Giám đốc Công an Cần Thơ, lực lượng chức năng, công an, viện kiểm sát làm việc với người dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, không làm việc qua mạng xã hội.

"Đối với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhất là loại chuyển tiền, việc thu hồi tài sản sẽ rất khó khăn, người dân cần đề cao cảnh giác…", ông Thuận nêu.

Quý 1/2023, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 1 vụ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xử phạt vi phạm hành chính nhiều đối tượng về các hành vi phát tờ rơi cho vay, quảng cáo, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự xã hội; triệt phá nhóm 14 đối tượng có hành vi đòi nợ thuê bằng hình thức khủng bố như cắt ghép hình ảnh, vu khống, gọi điện thoại liên tục cho người vay và người thân, bạn bè để đòi nợ; kiểm tra nhiều điểm kinh doanh cho vay, buộc tháo dỡ các biển quảng cáo liên quan đến các hoạt động cờ bạc…