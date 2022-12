Công an Cần Thơ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán

TPO - Sáng 2/12, Đoàn thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân “Tuổi trẻ Công an thành phố tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng thanh niên nói chung và thanh niên CAND nói riêng luôn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu trong mọi mặt công tác, ngày càng có những đóng góp thiết thực, quan trọng hơn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Theo Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đợt ra quân lần này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã chọn những công trình, phần việc hết sức có ý nghĩa, đó là khánh thành công trình thanh niên tuyến đường Ánh sáng an ninh, tuyến đường camera an ninh, cổng rào an ninh, trật tự, tuyên truyền pháp luật và trao tặng móc khoá đường dây nóng tố giác tội phạm trên địa bàn thành phố. “Những phần việc trên sẽ đóng góp trực tiếp vào công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đồng thời, qua đó thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ Công an thành phố đối với cộng đồng và xã hội”, Thiếu tá Thuận nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Giám đốc công an thành phố Cần Thơ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có ý nghĩa hơn nữa các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; trong đó, tập trung các giải pháp đẩy mạnh phong trào: “Tuổi trẻ Công an thành phố học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; tạo bước đột phá trong phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Chiến sỹ Nguyễn Kiến Thức, đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động thay mặt tuổi trẻ công an thành phố khắc ghi những ý kiến chỉ đạo hết sức tâm huyết và sâu sắc của Giám đốc Công an thành phố. Đồng thời, mang hết sức trẻ, lòng nhiệt huyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, trao dồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác, chiến đấu. Luôn sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.