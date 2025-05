Giải mã kho vàng giấu trên ngọn đồi ở Cộng hòa Séc

TPO - Một kho tiền xu bằng vàng được giấu trên những ngọn đồi của Cộng hòa Séc trong một trong những cuộc biến động lớn nhất của thế kỷ 20. Các nhà sử học đang cố gắng giải mã bí ẩn này.

Hai người đi bộ ở Cộng hòa Séc đã phát hiện ra một kho báu và vàng trị giá hơn 340.000 đô la và người ta cho rằng có thể kho tiền này đã được những người chạy trốn sự đàn áp trong Thế chiến thứ II cất giấu.

Kho báu này bao gồm những đồng tiền vàng, vòng tay và hộp đựng thuốc, nặng khoảng 6,8 kg và được tìm thấy bên trong hai chiếc hộp đựng trong một gò đá trong một khu rừng trên Đồi Zvičina, nằm ở chân dãy núi Krkonoše gần biên giới Ba Lan.

598 đồng tiền được tìm thấy trong hộp đầu tiên trải dài trong một giai đoạn lịch sử rộng lớn — có niên đại từ năm 1808 đến năm 1915 và bao gồm tiền của Pháp, Bỉ, Đế chế Ottoman, Nga và Áo-Hung trước đây. Một số đồng tiền Áo-Hung cũng được đóng dấu bằng các dấu hiệu được phát hành lại vào năm 1921 tại các tỉnh Serbia hoặc Bosnia-Herzegovinian của Nam Tư cũ.

"Kho báu nằm ẩn dưới lòng đất trong hơn một trăm năm. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, năm 1915 không phải là yếu tố quyết định để xác định thời điểm kho báu được tìm thấy tại địa điểm này", Vojtěch Brádle, chuyên gia về tiền xu tại Bảo tàng Đông Bohemia ở Hradec Králové, nơi đang xử lý kho báu, cho biết.

Hộp tiền xu đi kèm với một hộp kim loại được tìm thấy cách đó 1m, trong đó có 10 vòng tay, 16 hộp đựng thuốc lá, một túi lưới kim loại mịn, một sợi xích, một chiếc lược và một hộp phấn. Tất cả những vật phẩm này đều được làm từ kim loại màu vàng, có thể là hợp kim vàng.

Các chuyên gia vẫn chưa xác định được niên đại hoặc nguồn gốc chắc chắn của những đồ vật này, nhưng dấu đóng mới nhất trên đồng tiền có niên đại từ năm 1921.

Điều này và vị trí tìm thấy đồng tiền gần biên giới cũ giữa các khu định cư của Séc và Đức có nghĩa là những đồng tiền này đã được cất giấu như một phương sách cuối cùng của những người chạy trốn khỏi sự đàn áp của Đức Quốc xã vào năm 1938. (Đến cuối Thế chiến thứ hai, chỉ còn lại 14.000 trong số 118.000 người Do Thái trong khu vực, những người khác đã rời đi hoặc bị trục xuất đến Khu ổ chuột Theresienstadt hoặc đến trại Auschwitz).

Nhưng những đồng tiền này cũng có thể được cất giấu sau chiến tranh. Năm 1945, hơn 3 triệu người Đức đã bị trục xuất khỏi Cộng hòa Séc vì bị cho là đồng lõa với tội ác chiến tranh của Đức Quốc xã.

"Có nhiều lý do khiến nó có khả năng bị chôn vùi như đó là thời điểm bắt đầu chiến tranh, là thời điểm trục xuất người Séc và người Do Thái, rồi là thời điểm trục xuất người Đức sau chiến tranh, nên có một số khả năng khác. Một cuộc cải cách tiền tệ cùng là một lý do. Nó được cố tình giấu đi vì nó là kim loại quý ", Miroslav Novák , trưởng khoa khảo cổ học tại Bảo tàng Đông Bohemia ở Hradec Králové, cho biết .

Để đi đến tận cùng của bí ẩn, bảo tàng đang điều tra các vật phẩm tìm thấy trong kho báu để tìm thêm dấu hiệu và bằng chứng trong kho lưu trữ có thể lần ra dấu vết của những chủ sở hữu trước đây.

Hà Thu