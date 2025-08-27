Giá xăng tiếp tục tăng vào ngày mai?

TPO - Theo các doanh nghiệp, giá xăng trong nước ngày mai (28/8) có thể tăng 330-370 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh hơn từ 460-490 đồng/lít.

Theo ghi nhận, trong phiên giao dịch sáng nay (27/8), giá dầu thế giới giao dịch tương đối ổn định. Giá dầu Brent gần như đi ngang ở 66,7 USD/thùng và giá dầu WTI của Mỹ ổn định ở 63,2 USD, sau phiên giảm mạnh hôm qua khi Mỹ có động thái mới liên quan đến thuế quan, và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga.

Cập nhật giá xăng dầu trên thị trường Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng 92 đang được giao dịch ở mức 79,1 USD/thùng, xăng 95 ở mức 81,1 USD/thùng, tăng gần 3 USD/thùng so với một tuần trước đó.

Theo các doanh nghiệp, trước biến động của giá dầu thế giới, giá xăng trong nước ngày mai (28/8) có thể tăng 330-370 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng có 2 kỳ tăng liên tiếp.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh hơn từ 460-490 đồng/lít, dầu mazut dự báo tăng 170 đồng/lít. Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức điều chỉnh có thể thay đổi.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 18 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 15 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trong kỳ điều hành ngày 21/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tăng giá xăng RON 95-III ở mức 208 đồng/lít, lên 20.092 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, lên mức 19.464 đồng/lít.

Giá xăng dự báo tăng vào ngày 28/8.

Giá dầu diesel ngược chiều giảm 172 đồng/lít, về còn 17.905 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, về 17.814 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg về còn 15.116 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương vừa đề xuất từ 1/1/2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc phải là xăng E10.

Từ 1/1/2031, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục chuyển toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên cả nước sang xăng E15 (hàm lượng ethanol từ 14-15 %) hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định căn cứ theo tình hình thực tế.

Trong thời gian chưa quy định bắt buộc thì khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, pha chế, phối trộn, kinh doanh và sử dụng điêzen sinh học (B5, B10).

Về năng lượng sản xuất, phối trộn và cung ứng, theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện Việt Nam có 6 nhà máy ethanol (E100) với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m³/năm, nếu hoạt động 100% sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu etanol cho pha chế E10 (ước tính 1,5 triệu m³ E100/năm, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m³ năm 2024).