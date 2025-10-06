Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vào lúc 9h sáng nay (6/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới trên 139 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,1 - 139,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 136,5 - 139,1 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 138,1 - 139,1 triệu đồng/lượng.

Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC. Những ngày qua, giá vàng trong nước mỗi ngày lập một kỷ lục.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh so với đầu giờ sáng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn thương hiệu SJC niêm yết 132,9 - 135,6 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào đầu giờ sáng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua nhưng đây là mức cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 136 - 138,6 triệu đồng/lượng.

tp-vang-7031-21.jpeg
Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 1 tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng 3,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần có lãi được 1,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 4,5 triệu đồng/lượng sau một tuần nhưng người mua cũng chỉ có lãi 1,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 500.000 đồng/lượng vàng nhẫn lên mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.903 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng qua. Đây là tuần thứ 7 tăng liên tiếp của giá vàng và dự báo sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.162 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.200 -26.420 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.650 - 26.730 đồng mua - bán.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng thế giới #vàng trong nước #giá vàng SJC #vàng nhẫn #tỷ giá USD #giá vàng kỷ lục

