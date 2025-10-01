Giá vàng đồng loạt tăng không ngừng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay (1/10), giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng mạnh. Với vàng miếng SJC, giá nhích thêm 300.000 - 800.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tăng tới hơn 1 triệu đồng/lượng. Vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tập đoàn Doji và Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ niêm yết vàng miếng SJC ở mức 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng.

v.jpg
Giá vàng tiếp tục xu hướng đi lên.

Giá vàng nhẫn có mức tăng cao hơn vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết vàng nhẫn tròn ở mức 131 - 134 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 131,4 - 134,4 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.864 USD/ounce, tăng 33 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới đang ở mức cao chưa từng có.

Theo đánh giá, vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa chính phủ do thiếu ngân sách. Đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và 12 cũng góp phần củng cố đà tăng của kim loại quý.

Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu vàng từ Trung Quốc và Ấn Độ vẫn ở mức cao, trong khi tồn kho ngày càng cạn kiệt, càng tạo lực đẩy cho giá.

Vàng trong nước tăng theo giá thế giới nhưng vẫn cao hơn gần 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.187 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua.

Với biên độ ±5% đang áp dụng, tỷ giá trần 26.446 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.928 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức 23.983 - 26.401 đồng/USD mua - bán.

Tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch USD lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD 26.206 - 26.446 đồng/USD (mua - bán), giảm 5 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mốc 26.520 - 26.620 đồng/USD.

