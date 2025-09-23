Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng bật tăng mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (23/9), giá vàng trong nước lại bật tăng mạnh. Vàng miếng SJC lên trên mốc 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần mốc 131 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn có mức tăng cao hơn vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua và là thương hiệu vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng tăng 700.000 đồng/lượng.

nhan.jpg
Giá vàng nhẫn có mức tăng cao hơn vàng miếng SJC (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.689 USD/ounce, tăng 58 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, tăng so với sáng qua. Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng ở mức 26.445 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.927 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.175 - 26.445 đồng/USD, đi ngang so với hôm trước.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại bật tăng, giao dịch quanh mức 26.465 - 26.565 đồng/USD, tăng mạnh 55 đồng/USD so với sáng qua.

Để điều hành thị trường tiền tệ và tỷ giá, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trên thị trường mở tuần qua (15/9 - 19/9), ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 61.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 52.099 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có hơn 61.295 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 9.195 tỷ đồng từ thị trường tuần qua qua kênh thị trường mở. Đây là tuần hút ròng thanh khoản thứ tư liên tiếp.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #vàng nhẫn #thị trường vàng #tỷ giá USD #giá vàng thế giới #đầu tư vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục