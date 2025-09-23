Giá vàng bật tăng mạnh

TPO - Sáng nay (23/9), giá vàng trong nước lại bật tăng mạnh. Vàng miếng SJC lên trên mốc 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần mốc 131 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn có mức tăng cao hơn vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua và là thương hiệu vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng tăng 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức tăng cao hơn vàng miếng SJC (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.689 USD/ounce, tăng 58 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, tăng so với sáng qua. Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng ở mức 26.445 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.927 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.175 - 26.445 đồng/USD, đi ngang so với hôm trước.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại bật tăng, giao dịch quanh mức 26.465 - 26.565 đồng/USD, tăng mạnh 55 đồng/USD so với sáng qua.

Để điều hành thị trường tiền tệ và tỷ giá, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trên thị trường mở tuần qua (15/9 - 19/9), ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 61.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 52.099 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có hơn 61.295 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 9.195 tỷ đồng từ thị trường tuần qua qua kênh thị trường mở. Đây là tuần hút ròng thanh khoản thứ tư liên tiếp.