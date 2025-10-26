Giả trai để làm ảo thuật gia

TP - Hơn 30 năm sau khi bà Sophie Lloyd bị đuổi ra khỏi hội một cách không thương tiếc vì là phụ nữ, Magic Circle đã truy dấu bà để xin lỗi và phục hồi tư cách thành viên của bà. Trước đó, bà đã lừa được hội ảo thuật nổi tiếng này như thế nào?

Năm 1991, bà Sophie Lloyd thực hiện một trò đánh lừa thị giác đỉnh cao - đánh lừa hội ảo thuật nổi tiếng nhất thế giới để khiến họ nghĩ rằng bà là đàn ông. Làm thế nào bà có thể thâm nhập vào hội độc quyền này, nơi mà ngày nay có những thành viên như David Copperfield, Dynamo, Vua Charles của Anh?

Tháng 3 năm đó, bà đăng ký tham gia kỳ thi với tư cách là một cậu bé tuổi teen tên là Raymond Lloyd. “Tôi từng hóa trang thành một cậu bé trước đây”, bà giải thích, nhưng “phải mất nhiều tháng chuẩn bị” để được chấp nhận vào Magic Circle.

“Thực sự, quay trở lại 30 năm trước, các câu lạc bộ dành riêng cho nam giới là một thứ gì đó mà bạn buộc phải chấp nhận”. Quy tắc này đã có hiệu lực kể từ khi Circle được thành lập vào năm 1905, với lý luận rằng phụ nữ không có khả năng giữ bí mật. Sẻ chia sự thất vọng của nhiều nhà ảo thuật nữ vào thời điểm đó, bà Lloyd muốn chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể giỏi ảo thuật như đàn ông.

Bà Sophie Lloyd đóng vai nhà ảo thuật tuổi teen Raymond Lloyd

Thực chất, ý tưởng này xuất phát từ bà Jenny Winstanley, một nhà ảo thuật nữ khác cũng muốn tự mình tham gia nhưng không được phép. Bà Winstanley nhận ra rằng trò đánh lừa này có lẽ sẽ chỉ hiệu quả với một người phụ nữ trẻ hơn đóng giả làm một cậu bé tuổi teen, và đã gặp bà Lloyd thông qua một lớp học diễn xuất.

“Chúng tôi phải làm một bộ tóc giả riêng”, bà Lloyd kể. “Điều quan trọng nhất là khuôn mặt của tôi, tôi đã phải sử dụng niềng răng giả để làm xương hàm trông vuông vắn hơn”. Để che đi đôi tay nữ tính của mình, bà đã thực hiện các trò ảo thuật trong khi đeo găng tay. “Nó khiến mọi thứ khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là các thủ thuật liên quan đến lá bài”.

Thử thách lớn nhất là khi bà Lloyd được mời đi uống nước với giám khảo, và bà phải giả vờ bị viêm thanh quản. “Sau kỳ thi kéo dài 20 phút, ông ấy đã mời Jenny và tôi - cô ấy đóng vai quản lý của tôi - và tôi ngồi đó khoảng một tiếng rưỡi và phải nói ‘xin lỗi, giọng tôi đang bị khàn’”.

Ba thập kỷ sau, Magic Circle đưa ra lời xin lỗi chính thức tới bà Lloyd và bà Winstanley. Vào ngày 24/4, họ tới gặp mặt trực tiếp bà Lloyd, hiện sống tại Tây Ban Nha, để cấp lại chứng chỉ thành viên cho bà. Một chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức để vinh danh cả hai người phụ nữ tại Magic Circle, cũng như tưởng nhớ bà Winstanley, người đã qua đời cách đây 20 năm trong một vụ tai nạn giao thông. “Jenny là một người tuyệt vời và đầy nhiệt huyết. Cô ấy sẽ rất muốn có mặt ở đây. Buổi diễn này thực sự dành cho cô ấy”, bà Lloyd nói.

Bà Lloyd đã vượt qua bài kiểm tra và nhận được chứng chỉ thành viên ghi tên Raymond Lloyd.

Vào tháng 10 cùng năm đó, chỉ sáu tháng sau khi trò lừa thành công rực rỡ, hội Circle bắt đầu cân nhắc mở cửa cho cả phụ nữ. Vì vậy, bà Lloyd và bà Winstanley quyết định thú nhận tất cả, thế nhưng mọi chuyện kết thúc không hề tốt đẹp.

Thay vì khen ngợi màn trình diễn của bà, các thành viên lại tức giận về việc bị lừa dối và, trớ trêu thay, bà Lloyd đã bị đuổi ngay trước khi các thành viên nữ được tham gia. “Chúng tôi nhận được một lá thư, và Jenny cảm thấy bị tổn thương vì bị những người quen biết hắt hủi. Điều đó thật đau lòng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thực sự thay đổi”.