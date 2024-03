Giá nhà liên tục tăng, Bộ Xây dựng nói gì?

TPO - Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung thị trường hạn chế khiến giá nhà ở lại có xu hướng tăng, vượt khả năng đáp ứng về tài chính của đại đa số người dân. Khó khăn của thị trường bất động sản kéo theo khó khăn của nhiều ngành nghề, ảnh hưởng đến an sinh và an ninh, trật tự xã hội.

Lý giải về nguồn cung hạn chế thời gian qua, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nhiều dự án bất động sản gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện (phải tạm dừng, giãn, hoãn tiến độ, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn).

Các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan vấn đề pháp lý trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, lĩnh vực nhà ở, đô thị và xây dựng và liên quan vốn tín dụng, phát hành trái phiếu. Cùng đó, việc giải quyết đề xuất của doanh nghiệp của các cơ quan chức năng còn chậm trễ.

Dù nhiều vướng mắc về mặt thể chế đã được các luật mới (Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng) tháo gỡ, tuy nhiên các luật chưa có hiệu lực thi hành dẫn đến chưa giải quyết ngay được các khó khăn, vướng mắc tại thời điểm hiện nay.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở như hiện nay, cả nước cần thêm khoảng 70 triệu mét vuông nhà ở đô thị mỗi năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, con số thiếu hụt hằng năm sẽ khoảng 300.000 đơn vị nhà ở. Điều này đang đẩy giá nhà chung cư tăng cao, đặc biệt ở phân khúc chung cư bình dân và trung cấp.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38% so với năm 2019. Giá căn hộ tại Hà Nội ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm chung cư bán toàn quốc trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản tăng 46%. Lượng tìm kiếm chung cư trong tháng tại Hà Nội tăng 71% so với cùng kỳ. Bất chấp sự tăng lên mạnh mẽ từ nhu cầu của người mua nhà, nguồn cung căn hộ vẫn phát triển không tương xứng. Nguồn cung căn hộ trong năm 2023 đều ghi nhận sự giảm sút tại Hà Nội ước đạt 10.500 căn, giảm khoảng 31% so với năm trước.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho biết, giá chung cư tại Hà Nội liên tục được đẩy cao thời gian qua một phần do thị trường khan hiếm nguồn cung, nhiều người có nhu cầu đầu tư vì nghĩ giá sẽ còn lên nữa, tâm lý này khá phổ biến.

Theo ông Khánh, giá chung cư đang cao hơn giá trị thực tế quá nhiều. Với chi phí xây dựng hiện tại, dự án ở phân khúc trung, cao cấp ở các khu vực nêu trên khoảng 40 - 50 triệu/m2 là phù hợp.

Mức giá quá cao một phần do dự án bị mua bán lòng vòng từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác khiến chi phí đất đai, thủ tục đầu vào bị đẩy lên. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá nhà chung cư bị đẩy lên hàng chục triệu đồng/m2 so với những năm trước đây.