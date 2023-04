Gia đình tiết lộ tài tử Israel từng là điệp viên của cơ quan tình báo Mossad

TPO - Chaim Topol, tài tử đóng vai chính trong các bộ phim "Fiddler on the Roof" và "For Your Eyes Only" từng là điệp viên của cơ quan tình báo Mossad (Israel), gia đình cố diễn viên cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Diễn viên Topol qua đời ở Tel Aviv vào tháng trước, thọ 87 tuổi. Ông là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất ở Israel. Điều này, theo một số thành viên trong gia đình Topol, đã giúp ông che giấu việc thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho cơ quan tình báo Mossad. Con trai ông, Omer (61 tuổi), nói với Haaretz: "Tôi không biết định nghĩa chính xác các nhiệm vụ và sứ mệnh mà ông ấy đã thực hiện là gì. Nhưng rõ ràng là ông ấy đã thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho Mossad." Vợ của Topol, bà Galia không tiết lộ thông tin chi tiết về vai trò thứ hai của người chồng quá cố, nhưng nói rằng ông "luôn được thúc đẩy bởi sự phiêu lưu và dũng cảm". Galia nhớ lại một số kỷ niệm về việc Topol mang theo một chiếc máy ảnh Minox nhỏ và các thiết bị ghi âm trong những chuyến đi nước ngoài. Điểm đến hiếm khi được Topol tiết lộ. Người liên lạc của Topol ở Mossad là bạn thân của ông, Peter Zvi Malkin, theo lời một người con trai khác của Topol, Adi. Trong một hoạt động bí mật được Haaretz tiết lộ, cặp đôi này đã tới một thành phố thủ đô của châu Âu để nghe lén đại sứ quán của một quốc gia Ả Rập khi thuê căn hộ bên cạnh. Khi an ninh đại sứ quán nghi ngờ về tiếng khoan gõ, Topol đã sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để thuyết phục họ rằng đó là âm thanh phát ra từ các thủ thuật nha khoa. Danh tiếng của Topol, đặc biệt là trong những năm 1960 và 1970, đã giúp ông tiếp cận những mục tiêu mà đối với các điệp viên khác là khó nhằn. Ông được chào đón nồng nhiệt ở Trung Quốc và Liên Xô bất chấp mối quan hệ căng thẳng của họ với Israel. Topol đã lợi dụng những tình huống này để triển khai các thiết bị ghi âm nhạy cảm, Haaretz đưa tin. Trên màn ảnh, Topol được biết đến nhiều nhất với bộ phim "Fiddler on the Roof". Bộ phim đã mang về cho ông một giải Quả cầu vàng và một đề cử giải Oscar. Vào năm 2015, ông được trao "Giải thưởng Israel" vì những thành tựu và đóng góp cho nhà nước và xã hội Israel.

Minh Hạnh

Theo RT